Власти итальянской деревушки Боргомеццавалле, расположенной в Пьемонте, выставили на продажу дома стоимостью один евро. Своим решением администрация небольшого поселения продолжила популярную в Италии инициативу, начатую на Сицилии и подхваченную другими муниципалитетами, где приобрести недвижимость можно также по символической цене.

Боргомеццавалле появился на карте страны 1 января 2016 года после объединения двух коммун — Виганелла и Сеппиана. Сейчас здесь проживает не более 400 жителей. Приобретение дома в Боргомеццавалле, из-за его местоположения, может стать идеальным решением для почитателей гор и любителей треккинга. Проживание в живописной деревушке также хорошо подходит тем, кто работает удаленно.

По словам Стефано Беллотти, мэра муниципалитета, инициатива с распродажей недвижимости за один евро была задумана и реализована, чтобы не допустить сокращения численности населения. Необычная акция также должна помочь в борьбе с заброшенностью многих зданий и руин, которая стала насущной проблемой для большинства итальянских горных районов.

Как все начиналось

Перед тем как начать распродажу, власти Боргомеццавалле решили установить владельцев заброшенных объектов. Сделать это было нелегко: многие здания зарегистрированы сразу на несколько хозяев или принадлежат наследникам-правнукам, даже не подозревающим о том, что у них есть эта собственность. Инициатива с продажей жилья за один евро была впервые инициирована в 2016 году. Официально же акция стартовала в 2017.

Мэр муниципалитета подчеркивает, что местные власти не являются агентством недвижимости. При продаже домов они выступают только в качестве посредника, помогая наладить связь между продавцами и покупателями. Это делается для того, чтобы решить вопрос с заселением региона и увеличить его привлекательность среди туристов.

Беллотти также обращает внимание на тот факт, что дома, продаваемые за один евро, нуждаются в техническом обслуживании, поскольку в них никто не жил на протяжении многих десятилетий. Сами объекты располагаются в разных частях деревни, преимущественно в историческом центре, но есть и здания, находящиеся в соседних районах.

Результаты акции

Всего с 2017 года Боргомеццавалле удалось продать несколько домов стоимостью один евро. Заявки от покупателей поступают даже сейчас — в период пандемии, когда процесс продаж несколько замедлился. Интерес к местным объектам проявляют в основном граждане из других стран.

Фото: Roberto Bianchelli