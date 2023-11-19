В последнее время великобританский рынок недвижимости столкнулся с неоднозначной картиной: по информации Euronews, цены начали снижаться впервые с 2012 года, что обусловлено, в том числе, повышением процентных ставок по ипотеке. Однако, стоит ли нам ожидать долгосрочных изменений в этом ключевом сегменте экономики?

О ситуации на рынке недвижимости Великобритании

Цены на жилье в Великобритании снижаются наиболее быстрыми темпами с середины 2009 года. Это обусловлено, в том числе, повышением ставок по ипотеке, как и росту себестоимости строительства.

При этом купить недвижимость в Великобритании становится все труднее – доступность жилья для потенциальных покупателей снижается. Чтобы как-то простимулировать покупателей, продавцы начали снижать цены на жилье. Согласно исследованию Nationwide Building Society, стоимость типичного дома снизилась до £257 808 (€297 575) по сравнению с £259 153 (€299 127) месяцем ранее. И, по словам риелторов, именно сейчас – то самое время, когда можно купить недвижимость с наибольшей скидкой. Скидки достигли своего максимума за последние четыре года, а дома продаются в среднем на £12,125 ниже начальной цены.

Стоит также обратить внимание на динамику ипотечных кредитов. В августе текущего года объем одобренных заявок на покупку жилья достиг самого низкого уровня с февраля – 45,4 тыс. Это влияние жесткой денежно-кредитной политики Банка Англии, которая сказалась на активность в жилищном секторе. В этот период также наблюдается значительный всплеск чистого заимствования ипотечных кредитов, что является самым высоким приростом с начала 2023 года.

Все эти факторы ставят под сомнение стабильность рынка, но еще более важный вопрос заключается в том, как изменения в налоговой политике повлияют на рынок недвижимости. Институт налоговых исследований прогнозирует значительное повышение налогов, что может критичным для домохозяйств.

Обозримые перспективы рынка

Несмотря на снижение цен в течение года (пусть и незначительное), ожидается, что стоимость недвижимости продолжит снижаться. По прогнозам, британский рынок жилья завершит год с показателями примерно на 2-3% ниже, чем в начале года. Здесь стоит учесть, что даже после снижения существующие цены выше допандемических на 17%.

Стабилизации рынка могло бы помочь снижение процентных ставок по кредитам. И сейчас некоторые банки уже готовы предложить своим заемщикам фиксированные ставки по ипотечным кредитам ниже 5%, что дает надежду на увеличение спроса.