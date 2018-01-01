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  4. Жилой комплекс Апартаменты под аренду с минимальной доходностью 7,5% в элитном отельном комплексе Five Palm на берегу моря, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Апартаменты под аренду с минимальной доходностью 7,5% в элитном отельном комплексе Five Palm на берегу моря, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 419,376
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Жилой комплекс Апартаменты под аренду с минимальной доходностью 7,5% в элитном отельном комплексе Five Palm на берегу моря, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Первоклассный апарт-отель прямо на пляже предлагает своим гостям рестораны, бассейны, СПА, места для проведения деловых встреч, банкетов и вечеринок. Это место знаменито своим 150 метровым песчаным пляжем и ночным клубом на крыше здания.

Комплекс включает 470 роскошных номеров, которые обставлены изысканной мебелью. Из окон открывается потрясающий вид на море, гавань и город.

Удобства и оснащение в доме
  • оборудованная кухня
  • окна во всю длину
  • кровати королевского размера
  • высокоскоростной Интернет
  • лучший мрамор
  • ванные комнаты оснащены отдельной ванной и душем
Преимущества

Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.

Владельцам распределяется 40% от дохода по системе пула.

Средняя доходность за прошлый год составила 7,5% нетто. В 2022 году ожидается доходность 9-10%.

Владелец имеет право проживать в номере 14 дней в году.

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости
  • Комплекс расположен прямо у "основания" пальмы, рядом с Дубай Марина.
  • Дубай Интернет Сити всего в 5 км.
  • Ближайшее поле для гольфа в 7 км.
  • Госпиталь в 8,5 км.
  • Дубай Хиллс Молл в 14 км.
  • Международный аэропорт в 40 км.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Апартаменты под аренду с минимальной доходностью 7,5% в элитном отельном комплексе Five Palm на берегу моря, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 419,376
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Застройщик: TRANIO

Проект - элегантный и современный жилой комплекс. Состоит из 68 просторных и уютных студий и квартир.

Стиль - современная интерпретация классического лондонского квартала с домами с большими окнами и просторными балконами. В интерьере апартаментов использована нейтральная цветовая палитра.

Удобный план оплаты:

  • 20% - при бронировании
  • 10% - через 60 дней после бронирования
  • 10% - через 120 дней после бронирования
  • 5% - при 20% готовности проекта
  • 5% - при 30% готовности проекта
  • 5% - при 40% готовности проекта
  • 5% - при 50% готовности проекта
  • 5% - при 60% готовности проекта
  • 5% - при 70% готовности проекта
  • 30% - после сдачи объекта.
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: шезлонги, душ и кабинки у бассейна, оборудованные зоны отдыха, йога-студия, спортивные площадки, детская комната, зарядки для электромобилей, скалодромы для взрослых и детей.

Элегантный вестибюль дополнен уютными креслами для отдыха, открытыми стеллажами с книгами, общим столом, уставленным различными играми, головоломками и предметами декора.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - тихий и спокойный район с парками, жилыми домами и виллами, местами для отдыха и развлечений для семей или небольших компаний.

Belmont Residences расположен недалеко от основных автомагистралей, общественных парков и международных школ.

Расположение от основных популярных мест:

  • 5 минут - ТЦ Al Khail Avenue Mall
  • 15 минут - гольф-клубы Jumeirah Golf Estate, Montgomerie, Dubai Hills
  • 15 минут - ТЦ Dubai Hills
  • 20 минут - ТЦ Mall of the Emirates
  • 25 минут - пляж JBR
  • 20 минут - отель Burj Al Arab
  • 23 минуты - район Palm Jumeirah и Бурдж Халифа
  • 27 минут - ТЦ Дубай Молл
  • 20 минут - район Dubai Marina
  • 25 минут - аэропорт DWC
  • 30 минут - Международный аэропорт Дубая.
Многоквартирный жилой дом 2BR | Seapoint | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar

План оплаты;

  • Авансовый платеж – 10%
  • Во время строительства – 80%
  • На передачу – 10%

Удобства и удобства;

  • 2 спальни
  • 2 ванны
  • без мебели
  • BUA; 1431 кв.
  • Прачечная
  • Прогулка в шкафчике
  • фойе
  • Открытая кухня
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • приемная
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • Велоспорт, Бег и Бег трусцой
  • Спортивный корт
  • Частный доступ к пляжу
  • Фитнес-центр
  • Водная активность
  • Пляжный волейбол
  • Спа и Сауна
  • Йога и Медитация

Соседство поблизости;

  • Dubai Media City - 1,5 км
  • Jumeirah Beach Residence – 2.0Km
  • Дубай Марина – 2,1 км
  • Пальма Джумейра – 2,4 км

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Апартаменты с частными бассейнами, в жилом комплексе Samana Waves II с оздоровительным центром, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Проект - это комплекс жилых апартаментов элитного класса, расположенный в самом сердце Дубая. Проект предлагает современные апартаменты с просторным интерьером и захватывающим видом из окон. В каждом апартаменте есть частные бассейны и балконы.

В комплексе также много удобств: 3 магазина, парная, сауна, джакузи, бассейны с водными каскадами и т.д.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в непосредственной близости от улицы Шейха Мухаммеда Бен Заида, недалеко от международного стадиона Дубая, проект располагает поблизости всем необходимым для повседневной жизни. Рядом есть школа, больница, магазины, поле для гольфа.

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