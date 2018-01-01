Жилой комплекс Апартаменты под аренду с минимальной доходностью 7,5% в элитном отельном комплексе Five Palm на берегу моря, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Первоклассный апарт-отель прямо на пляже предлагает своим гостям рестораны, бассейны, СПА, места для проведения деловых встреч, банкетов и вечеринок. Это место знаменито своим 150 метровым песчаным пляжем и ночным клубом на крыше здания.

Комплекс включает 470 роскошных номеров, которые обставлены изысканной мебелью. Из окон открывается потрясающий вид на море, гавань и город.

оборудованная кухня

окна во всю длину

кровати королевского размера

высокоскоростной Интернет

лучший мрамор

ванные комнаты оснащены отдельной ванной и душем

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.

Владельцам распределяется 40% от дохода по системе пула.

Средняя доходность за прошлый год составила 7,5% нетто. В 2022 году ожидается доходность 9-10%.

Владелец имеет право проживать в номере 14 дней в году.

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Комплекс расположен прямо у "основания" пальмы, рядом с Дубай Марина.

Дубай Интернет Сити всего в 5 км.

Ближайшее поле для гольфа в 7 км.

Госпиталь в 8,5 км.

Дубай Хиллс Молл в 14 км.

Международный аэропорт в 40 км.

Расположение и объекты поблизости