Жилой комплекс Апартаменты под аренду с минимальной доходностью 7,5% в элитном отельном комплексе Five Palm на берегу моря, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
О комплексе
Первоклассный апарт-отель прямо на пляже предлагает своим гостям рестораны, бассейны, СПА, места для проведения деловых встреч, банкетов и вечеринок. Это место знаменито своим 150 метровым песчаным пляжем и ночным клубом на крыше здания.
Комплекс включает 470 роскошных номеров, которые обставлены изысканной мебелью. Из окон открывается потрясающий вид на море, гавань и город.Удобства и оснащение в доме
- оборудованная кухня
- окна во всю длину
- кровати королевского размера
- высокоскоростной Интернет
- лучший мрамор
- ванные комнаты оснащены отдельной ванной и душем
Апартаменты в этом комплексе уже успешно сдаются в аренду и размещены на самых популярных сайтах, включая Booking и Tripadvisor.
Владельцам распределяется 40% от дохода по системе пула.
Средняя доходность за прошлый год составила 7,5% нетто. В 2022 году ожидается доходность 9-10%.
Владелец имеет право проживать в номере 14 дней в году.
Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.Расположение и объекты поблизости
- Комплекс расположен прямо у "основания" пальмы, рядом с Дубай Марина.
- Дубай Интернет Сити всего в 5 км.
- Ближайшее поле для гольфа в 7 км.
- Госпиталь в 8,5 км.
- Дубай Хиллс Молл в 14 км.
- Международный аэропорт в 40 км.