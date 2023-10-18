«Новый Смоленск» - это крупномасштабный проект, способный поразить своим размахом и продуманностью. К освоению запланирована территория южной части г. Смоленска, площадью более 200 гектаров. Общая площадь построенного жилья составит несколько миллионов квадратных метров. Согласно проекту, в «Новом Смоленске» планируется возвести несколько сотен различных зданий и сооружений для комфортного проживания более 50 тысяч человек. Уже сейчас сданы и заселены 6 многоэтажных домов почти на 3000 квартир. На ограниченной территории будет концентрироваться мегаполис, в котором человек получит доступ к полному спектру услуг, которые предлагает большой город.
«Новый Смоленск» на Киевском шоссе порадует Вас очень доступными ценами. По показателю «цена плюс качество» жилой комплекс один из лучших в Смоленске. Самая маленькая студия 24 кв.м. не имеет конкурентов в городе по цене и доступна даже студенту. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры разные по площади и удовлетворят любого покупателя.
. Это экологически чистый район без промышленных предприятий. Рядом окружная автодорога, которая позволяет без пробок быстро оказаться на въезде в любой район Смоленска. Киевское шоссе переходит в проспект Гагарина, которая является одной из центральных улиц города. За 10-15 минут можно оказаться в самом центре города.
Площадь однокомнатных квартир от 24 до 42 кв.м. Стоимость от 15 644 до 24 383 евро.
Площадь двухкомнатных квартир от 44 до 69 кв.м. Стоимость от 24 970 до 40 350 евро.
Площадь трехкомнатных квартир от 62 до 86 кв.м. Стоимость от 35 056 до 47 257 евро.
Срок сдачи секций: 9 секция - 3 кв 2022 г, 8 секция - 1 кв 2023г., 7 секция - 3 кв 2023г., 6 секция - 1 кв 2024 года.
Жилой комплекс «Загорье» на Ипподромном проезде изменит ваше представление о комфорте и экологичности. Расположенный в тихом зеленом районе он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, близость к центру города. ЖК представляет собой 10-этажные кирпичные жилые дома с индивидуальным отоплением и комфортабельным паркингом. Планировки квартир основаны на самых современных требованиях и тенденциях. Жилой комплекс расположен в перспективном, привлекательном для проживания районе. Благоустройство территории по авторскому проекту, очень функциональное и удобное.
По показателю «цена плюс качество» жилой комплекс один из лучших в Смоленске. Однокомнатные квартиры более 50 метров, очень удобные для проживания. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры разные по площади и удовлетворят любого покупателя. В строительстве используются материалы подрядчиков и производителей доказавших свое качество на протяжении многих лет. Доступные цены на квартиры достигаются за счет большого объема строительства, оптимальных технологий и высококвалифицированных кадров.
Жилой комплекс «Шоколад» изменит Ваше представление о комфорте и безопасности. Расположенный в тихом зеленом районе в центре Смоленска он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, наличие в шаговой доступности магазинов и других объектов городской инфраструктуры.
ЖК «Шоколад» представляет 11-этажный монолитно-кирпичный дом с индивидуальным отоплением и комфортабельным подземным паркингом. Планировки квартир ориентированы на взыскательного покупателя, заинтересованного в приобретении элитного жилья. Жилой комплекс расположен в центре Смоленска в перспективном, привлекательном для проживания районе и ведения бизнесе месте.
Жилой комплекс «Шоколад» возводится с использованием самых современных технологий и экоматериалов. Архитектура здания выполнена в стилистическом направлении «ар деко». Монолит. Кладка из декоративного кирпича (образцы) «рваный камень» темного коричневого цвета, рустованного профилями из стеклофибробетона, декоративный пояс – 8 этаж. Мозаика из керамической плитки. Верхний пояс – штукатурка и стеклофибробетон. Декоративные элементы – ограждения балконов, ворота, козырьки – металл, сварка, приборы вечерней подсветки фасадов. Конструкция стен обладает высокой шумо и теплоизоляцией, что позволяет уменьшить теплопотери и снизить расходы на отопление. Квартиры на верхних этажах запроектированы частично двухуровневыми.