Жилой комплекс Subtropic Residence
Батуми, Грузия
от € 29,540
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О комплексе
- 20-ти этажный жилой комплекс
- Завершение строительства — апрель 2024
- Апартаментов всего — 247 / Апартаментов на этаже — 13
- Расположен на первой береговой линии, 120 метров до моря
ИНФРАСТРУКТУРА
- Консьерж
- Ресепшен
- Частный пляж
- Игровая комната
- Пляжный ресторан
- Подземный паркинг
- Коммерческие площади
- Управляющая компания
ОСОБЕННОСТИ
- 2 больших лифта
- Панорамные окна
- В комплексе есть газ
- Свободная планировка
- Алюминиевые стеклопакеты
- Балконы выполнены из алюминия
- Все апартаменты с видом на море
- Система противопожарной безопасности
СОСТОЯНИЕ
Белый Каркас:
- Стяжка пола
- Готовый балкон
- Электропроводка
- Отопительные трубы
- Входная железная дверь
- Алюминиевые стеклопакеты
- Оштукатуренные перегородки
- Центральные стояки (газ, вода, канализация)
Комплектация под ключ будет доступна за дополнительную плату, ближе к завершению строительства!
ДИСТАНЦИЯ
- Море — 120 м
- Ботанический сад — 1.5 км
- Батуми — 2 км / Старый город — 6 км
- Кобулети — 20 км
- Турция — 25 км
- Горнолыжный курорт (Годердзи) — 114 км
- Тбилиси — 365 км
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.2 – 69.4
Цена за м², € 619 – 1 820
Цена квартиры, € 34 771 – 126 275
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Пентхаус
Площадь, м² 798.3
Цена за м², € 738
Цена квартиры, € 589 527
Квартиры Студия
Площадь, м² 35.0 – 30 360.0
Цена за м², € 1 – 892
Цена квартиры, € 27 620 – 34 771
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
Инфраструктура рядом
|Аэропорт
|13 000 м
|Остановка транспорта
|200 м
|Море
|120 м
|Магазин
|200 м
Новости застройщика
Агент продавца
Языки общения: English, Русский
Грузия
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