  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Грузия
  4. Жилой комплекс Subtropic Residence

Жилой комплекс Subtropic Residence

Батуми, Грузия
от € 29,540
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Subtropic Residence
1 / 5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

  • 20-ти этажный жилой комплекс
  • Завершение строительства  — апрель 2024
  • Апартаментов всего  — 247 / Апартаментов на этаже  — 13
  • Расположен на первой береговой линии, 120 метров до моря

 

ИНФРАСТРУКТУРА

 

  • Консьерж
  • Ресепшен
  • Частный пляж
  • Игровая комната
  • Пляжный ресторан
  • Подземный паркинг
  • Коммерческие площади
  • Управляющая компания

 

ОСОБЕННОСТИ

 

  • 2 больших лифта
  • Панорамные окна
  • В комплексе есть газ
  • Свободная планировка
  • Алюминиевые стеклопакеты
  • Балконы выполнены из алюминия
  • Все апартаменты с видом на море
  • Система противопожарной безопасности

 

СОСТОЯНИЕ

 

Белый Каркас:

 

  • Стяжка пола
  • Готовый балкон  
  • Электропроводка
  • Отопительные трубы
  • Входная железная дверь
  • Алюминиевые стеклопакеты
  • Оштукатуренные перегородки
  • Центральные стояки (газ, вода, канализация)

 

Комплектация под ключ будет доступна за дополнительную плату, ближе к завершению строительства!

 

 

ДИСТАНЦИЯ

 

  • Море  — 120 м
  • Ботанический сад  — 1.5 км
  • Батуми  — 2 км / Старый город  — 6 км
  • Кобулети  — 20 км
  • Турция  — 25 км
  • Горнолыжный курорт (Годердзи) — 114 км
  • Тбилиси — 365 км
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.2 – 69.4
Цена за м², € 619 – 1 820
Цена квартиры, € 34 771 – 126 275
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Пентхаус
Площадь, м² 798.3
Цена за м², € 738
Цена квартиры, € 589 527
Квартиры Студия
Площадь, м² 35.0 – 30 360.0
Цена за м², € 1 – 892
Цена квартиры, € 27 620 – 34 771
Местонахождение новостройки
Батуми, Грузия
Инфраструктура рядом
Аэропорт 13 000 м
Остановка транспорта 200 м
Море 120 м
Магазин 200 м
Похожие комплексы
Жилой комплекс Blox Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
от € 321,074
Жилой комплекс BI RESIDENCE
Батуми, Грузия
от € 47,308
Жилой квартал AQUAMARINE RESIDENCE
Батуми, Грузия
от € 6,368
Многоквартирный жилой дом Euro Palace Gonio
Квaриати, Грузия
от € 22,790
Жилой комплекс Wyndham Grand Riviera
Батуми, Грузия
Вы просматриваете
Жилой комплекс Subtropic Residence
Батуми, Грузия
от € 29,540
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал VILLA ORTA
Капрешуми, Грузия
от € 147,837
252 м² 1 квартира
Сдача в: 2022
Застройщик: Esteco

Esteco - строительство домов в Грузии! 

Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджного мини-комплекса, который находится в пригороде приморского города Батуми! 

Он состоит из двух типов вилл, которые расположены на склоне горы в два ряда:
В нижнем - Вилла DEX (210м² общей площадью)
В верхнем - Вилла ORTA (252 м² общей площадью) 

К каждому типу вилл мы подошли с особым вниманием и разработали максимально удобный план Вашего будущего дома!
А также, в качестве хорошего подарка мы сделали акцию для первых 3 покупателей, НО так как уже 1 дом продан, поспешите воспользоваться хорошим предложением, пока оно актуально! Потому что далее цены будут только расти. 

Стоимость вилл без внутренней отделки: 
DEX - 138 300$ 
ORTA - 147 500$ 

❗️В стоимость также входит собственный облагороженный участок и парковочное место! 

При Вашем желании мы можем сделать внутреннюю отделку "под ключ", включая комплектацию мебелью и техникой. 

В проекте мы используем европейские стандарты, применяем новейшие технологии и не забываем об экологичности и удобстве! 

Esteco - это гарантия высокого качества и комфортной жизни!
Жилой квартал Batumi View apartments
Батуми, Грузия
от € 42,759
32–58 м² 4 квартиры
Сдача в: 2021
Застройщик: BATUMI VIEW APARTMENTS

Batumi View — это первый многофункциональный комплекс который расположен на территории батумского бульвара всего в 20-ти метрах от моря, расстояние до Батумского аэропорта 1 км. Общая площадь строительства 15,000 кв. метров. Batumi View предлагает вам максимально комфортные условия для жизни, наслаждайтесь более высоким качеством жизни, который даст вам возможность воплотить ваши мечты в жизнь.

Проект включает в себя :

  • 3 жилых корпуса, всего 870 апартаментов. Копрус A и C состоит из 13-ти этажей, в B корпусе будут расположены 15 этажей. Из окон квартир жилого комплекса открывается превосходный панорамный вид на море и горы.
  • У всех квартир есть балкон.
  • Подземная и наземная парковка.
Жилой комплекс Porta Tower Batumi
Батуми, Грузия
от € 254,734
80–125 м² 6 квартир
Застройщик: Geo Estate

Porta Tower это 43 этажный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце старого Батуми. Инфраструктура комплекса включает в себя бассейн, фитнес-центр, казино и рестораны. Комплекс оснащен двухуровневым подземным паркингом, системой центрального VRV кондиционирования и противопожарной системой безопасности.

 

 

 

Realting.com
Перейти