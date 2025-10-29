Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Гондурас
  3. Жилая
  4. Кондо

Кондо в Гондурасе

Bay Islands
94
Roatan
88
Coxen Hole
12
Jose Santos Guardiola
6
Кондо в Coxen Hole, Гондурас
Кондо
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 819 м²
Количество этажей 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Кондо в Thatch Point, Гондурас
Кондо
Thatch Point, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 3
Discover this stunning, modern 3-bedroom, 3.5-bathroom condo located within the exclusive be…
$399,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Акварель Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D4, West Bay. Если вы ищете побег в рай или инвес…
$785,000
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Количество этажей 1
Эта роскошная вилла Marina Front площадью 2600 квадратных футов является одной из крупнейших…
$495,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Побег в рай с этой потрясающей однокомнатной, однокомнатной пляжной кондоминиумом в сообщест…
$295,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, роскошью и устойчивостью в этом эксклюзи…
$380,000
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Представляем Roatan Gardens, захватывающий новый кондоминиум, расположенный в Вест-Энде. Роа…
$170,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Акварели Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Если вы ищете побег в рай или инве…
$795,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Эта кондоминиум с 2 спальнями и 2 ванными комнатами предлагает прямой вид на океан и комфорт…
$449,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Представляем Acqua Di Mare Resort, 2-комнатный, 2-комнатный кондоминиум. Это 2-й этаж в 3-м …
$549,999
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Condo A1 в Ludy's Village предлагает комфорт под ключ в самом сердце залива Сэнди. Этот конд…
$189,000
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Представляем Roatan Gardens, захватывающий новый кондоминиум, расположенный в Вест-Энде. Роа…
$205,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 058 м²
Количество этажей 1
Полная возможность владения Собственный кусочек рая в Infinity Bay, West Bay - Роатан, Гонд…
$469,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Роскошный Beachside Condo в Западном заливе. Местоположение и инвестиционный потенциал. Испы…
$475,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Ocean One - Villa 7 предлагает роскошное 3-комнатное 4-комнатное убежище в одном из самых во…
$599,000
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Открыть The Wave, главный кондоминиум в очаровательном курорте Blue Bahia, теперь доступен д…
$250,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Расположенный в самом сердце деревни Люди, Sandy Bay, Bella Caribbean предлагает современный…
$184,000
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 1 087 м²
Количество этажей 3
Exclusive Beachfront Resort Opportunity. Positioned in one of Roatán's most prestigious c…
$5,80 млн
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Испытайте воплощение роскоши в SeaSalt Residences, где каждый день кажется отпуском. Располо…
$1,19 млн
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум B2 2-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$520,000
Кондо в Jose Santos Guardiola, Гондурас
Кондо
Jose Santos Guardiola, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать на отдых своей мечты в потрясающей плантации попугаев, блок 1D! Этот прекра…
$450,000
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Welcome to Condo 2A in Sunset Villas, a beautifully appointed and well-equipped unit offerin…
$360,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 404 м²
Количество этажей 2
Rock Point Villas - это 4 виллы, расположенные в желаемом месте в заливе Сэнди. Его ближайши…
$350,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя дом своей мечты в этом красиво просторном кондоминиуме с 3 спальнями и 3,5…
$699,000
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Шагните в Casa Castaway и примите непринужденное очарование жизни на острове. Расположенный …
$269,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Акварели Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D3, West Bay. В отличие от всего, что можно найт…
$875,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Condo D3 at Ludy's Village offers smart, stylish island living in a compact, functional layo…
$199,000
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Финансировать можно! Ищете полностью меблированную квартиру, расположенную в главном районе …
$154,900
