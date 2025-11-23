Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гондурас
  3. Жилая
  4. Квартира

Квартиры в Гондурасе

Bay Islands
98
Roatan
90
Coxen Hole
13
Jose Santos Guardiola
8
Квартира Удалить
Очистить
184 объекта найдено
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
This beachfront condo is only steps away from the white sand beach and all the amenities in …
$629,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Infinity Bay Beach Resort является лучшим местом на райском острове Роатан, расположенном вд…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Ness Wii MarketNess Wii Market
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Occupying the entire second floor of the new building at Caribe Tesoro, this brand-new, 4-be…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 2
Ищете недорогой дом с миллионным обзором? Mahogany Hills Villas - это доступный, современный…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Финансировать можно! Ищете полностью меблированную квартиру, расположенную в главном районе …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Century 21Century 21
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 1
Не упустите свой шанс обеспечить окончательный доступный блок в этой востребованной разработ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 12 577 м²
Количество этажей 1
Не упустите эту уникальную возможность приобрести один из трех первоклассных кондоминиумов н…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Roatan, Гондурас
Кондо
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 15 574 м²
Количество этажей 1
Aluna Condos прибыл, и эта эксклюзивная резиденция на первом этаже с расширенным бассейном и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
VernaVerna
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 1
Владейте своим райским уголком в Приштине-Бей, главном закрытом гольф-сообществе Роатана! Э…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
IB 1401 Первый этаж
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 1
Испытайте воплощение роскоши в SeaSalt Residences, где каждый день кажется отпуском. Располо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 819 м²
Количество этажей 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Роскошный Beachside Condo в Западном заливе. Местоположение и инвестиционный потенциал. Испы…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, роскошью и устойчивостью в этом эксклюзи…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 2
Испытайте идеальное сочетание современного дизайна и островного спокойствия в этой совершенн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Jardines de Catalina Condo B4! Этот очаровательный двухэтажный, однокомна…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 564 м²
Количество этажей 1
Шагните в расслабленную пляжную роскошь с Lionfish Condo, красиво меблированным садом, распо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в French Harbour, Гондурас
Кондо
French Harbour, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Проснитесь в сердце французской гавани, одной из самых быстро растущих и доступных общин Роа…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 3
Добро пожаловать в Aqua Aura House, расположенный на побережье Утилы! Это захватывающее дух …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West End, Гондурас
Кондо
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Welcome to Condo 2A in Sunset Villas, a beautifully appointed and well-equipped unit offerin…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Ocean One - Villa 7 предлагает роскошное 3-комнатное 4-комнатное убежище в одном из самых во…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 1
Под ключ, полностью меблированный, всего 99 шагов к пристани. Плюс соседний Лот 133. Наслажд…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Thatch Point, Гондурас
Кондо
Thatch Point, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
Набережный курорт Лас-Пальмас возвышает Карибский остров, живущий в лучшем виде с частным пл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 2
Эта история Gibson Bight 4 plex находится в 5 минутах езды от пляжа Half Moon Bay в Вест-Энд…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в Coxen Hole, Гондурас
Кондо
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум B2 2-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Квартира в Гондурас
Квартира
Гондурас
Количество этажей 1
Откройте для себя кусочек рая! Этот очаровательный дом с 2 спальнями и 1 ванной комнатой, на…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Ошеломляющая зона покрытия - Прямая зона доступа к полигону в зоне отдыха Полностью обновле…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 954 м²
Количество этажей 1
Не упустите эту редкую возможность владеть красивой 1-комнатной, 1-комнатной полностью мебли…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English

Типы недвижимости в Гондурасе

кондо
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Гондурасе

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти