Инвестиционная недвижимость в South Eastern Region, Мальта

Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Большой Палаццо размером около 300 кв.м в районе Прайм в Валлетте Это будет на 5 или 6 этажа…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Tarxien, Мальта
Инвестиционная
Tarxien, Мальта
Количество спален 2
Исторический дворец в сердце Хала Тарксиена, состоящий из четырех секций левого крыла сада, …
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Флориана, Мальта
Инвестиционная
Флориана, Мальта
Количество спален 1
Офисное здание в просторном районе Флорианы Цена за здание, как и дополнительный этаж также …
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Красивый Палаццо в просторном районе в Валлетте. Недвижимость построена на четырех этажах и …
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Уникальный бутик Гостиница в лучшей части Валлетты, современной культурной столицы Европы. Э…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Флориана, Мальта
Инвестиционная
Флориана, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный в одном из лучших районов Фурьяны, этот поистине уникальный Палаццо обладает о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Флориана, Мальта
Инвестиционная
Флориана, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Гранд Палаццо в просторном районе, состоящем из 25 номеров, идеально подходит для бутик-отел…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Новый на рынке большой Палаццо в просторном районе в Валлетте. Недвижимость состоит из 15 ко…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная на одной из самых желанных улиц в столице, это необращенное Палаццо, раскинувш…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Zejtun, Мальта
Инвестиционная
Zejtun, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Уникальное Палаццино в районе УЦА в Зейтуне. Имея площадь 200 кв.м. и в общей сложности окол…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Senglea, Мальта
Инвестиционная
Senglea, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя очарование этого необыкновенного трехэтажного Палаццино, расположенного в …
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Угол Палаццино в одном из лучших районов Валлетты. Более 600 кв.м на 3 этажах, включая возду…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Флориана, Мальта
Инвестиционная
Флориана, Мальта
Количество спален 1
PALAZZO расположен в этой престижной деревне Флориана, всего в двух шагах от столицы Валлетт…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Zejtun, Мальта
Инвестиционная
Zejtun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Расположенный в самом сердце живописной деревни Зейтун, этот 17-й век полностью меблированны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Zabbar, Мальта
Инвестиционная
Zabbar, Мальта
Количество спален 1
Исторический дворец в Заббаре с несколькими комнатами окружает величественный двор. Задняя ч…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Необращенный 518-кв.м Палаццо в самом сердце Валлетты. Главное место. Идеально подходит для …
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в одном из лучших районов Валлетты, этот поистине уникальный Палаццо обладает …
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Валлетта, Мальта
Инвестиционная
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Необращенный Палаццо расположен в центре коммерческой части центральной Валлетты, где улица …
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Cospicua, Мальта
Инвестиционная
Cospicua, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Необыкновенный Палаццо изысканно восстановленный до самых высоких стандартов с достаточными …
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Birgu, Мальта
Инвестиционная
Birgu, Мальта
Количество спален 1
Красивое палаццо в Биргу, имеющее различные аутентичные особенности и различные возможности …
Цена по запросу
Оставить заявку

