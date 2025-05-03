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Квартиры в Ropazu pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Zakumuiza, Латвия
Квартира 4 комнаты
Zakumuiza, Латвия
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 2/4
$159,367
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Параметры недвижимости в Ropazu pagasts, Латвия

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