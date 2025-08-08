Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Luznavas pagasts
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Luznavas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Luznavas pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Luznavas pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
$184,566
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Параметры недвижимости в Luznavas pagasts, Латвия

