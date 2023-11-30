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Земельные участки в Кекава, Латвия

3 объекта найдено
Земельные участки в Кекава, Латвия
Земельные участки
Кекава, Латвия
Площадь 98 000 м²
Участок, 98 800 м2, расположен в очень живописном и стратегически удобном месте - прилегает …
€355,000
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Земельные участки в Кекава, Латвия
Земельные участки
Кекава, Латвия
Продам 2-х этажный деревянный дом с земельным участком площадью 1957 кв. м. , все коммуникации
€900,000
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Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Кекава, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Кекава, Латвия
На данный момент является с/х землей, для уменьшения налогообложения, находиться на расстоян…
€385,000
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