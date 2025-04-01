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Дома в Иецавский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Иецава, Латвия
Дом 4 комнаты
Иецава, Латвия
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
$335,635
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Иецавский край, Латвия

Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов