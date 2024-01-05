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Квартиры в Бабитский край, Латвия
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Бабитский край, Латвия
2
1
54 м²
5/5
Отдельная кухня, санузел, коридор, закрытая и благоустроенная лестница. Кодовая дверь.Частич…
€83,500
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 4 комнаты
Бабитский край, Латвия
4
90 м²
3/3
Заезжай и живи! 4-х комнатная квартира готова к покупке! Элитные жилые дома в современной и …
€220,000
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Квартира 1 комната
Бабитский край, Латвия
1
25 м²
3/4
Продается 1-комнатная квартира в самом сердце Пиньков. Теплая, уютная и компактная квартира,…
€42,000
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Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Бабите, Латвия
4
1
91 м²
4/4
4-комнатная квартира в отремонтированном и утепленном доме. Просторная спальня, две детские …
€90,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с подведенным электричеством
Спуньциемс, Латвия
3
2
71 м²
Продается 3-комнатная квартира в новом комплексе Салиена. Гостиная с кухонной зоной, 2 са…
€155,000
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Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Бабите, Латвия
6
3
328 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€320,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Пиньки, Латвия
3
110 м²
1/4
Вашему вниманию предлагается квартира с экслюзивным ремонтом и 2 террассами в элитном проект…
€395,000
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Квартира 3 спальни
Бабитский край, Латвия
4
104 м²
Предлагаем очень просторную квартиру, расположенную в поселке Дравниеки, Спилве. Дом находит…
€197,800
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Бабитский край, Латвия
4
2
97 м²
Уникальная возможность приобрести четырехкомнатная квартиру с видом на ландшафтный парк с фо…
€250,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Бабитский край, Латвия
4
2
96 м²
Уникальная возможность приобрести четырехкомнатная квартиру с видом на ландшафтный парк с фо…
€210,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Бабитский край, Латвия
4
2
90 м²
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
€220,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Бабитский край, Латвия
4
2
90 м²
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
€218,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Бабитский край, Латвия
4
2
105 м²
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
€220,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Бабитский край, Латвия
3
2
68 м²
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
€165,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Бабитский край, Латвия
3
2
68 м²
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
€164,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Бабитский край, Латвия
3
2
78 м²
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
€165,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Бабитский край, Латвия
3
2
63 м²
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
€147,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Бабитский край, Латвия
3
2
73 м²
В продаже апартаменты премиум класса в SALIENA Park Apartments. Описание: - Трех этажно…
€148,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Спуньциемс, Латвия
3
2
68 м²
Продаём квартиру в комплексе "Park Apartments" в проекте "Saliena" в районе Пиньки. Квартира…
€180,000
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Квартира 4 комнаты
Бабитский край, Латвия
4
97 м²
2/3
Квартира с балконом расположена на втором этаже трехэтажного дома.Полностью меблирована - вс…
€250,000
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Параметры недвижимости в Бабитский край, Латвия
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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