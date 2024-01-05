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Жильё в Бабитский край, Латвия

квартиры
21
дома
65
84 объекта найдено
Дом 4 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Спуньциемс, Латвия
Дом 4 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Спуньциемс, Латвия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Продаётся современный двухэтажный дом в посёлке "Dižbārdi" с удобной транспортной доступност…
€820,000
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с подвалом в Пиньки, Латвия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с подвалом
Пиньки, Латвия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Продаётся 2х этажный семейный дом в красивом месте Бривкалны. Отличное расположение дома…
€420,000
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Бабитский край, Латвия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Бабитский край, Латвия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Отдельная кухня, санузел, коридор, закрытая и благоустроенная лестница. Кодовая дверь.Частич…
€83,500
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 2 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом в Бабитский край, Латвия
Дом 2 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Бабитский край, Латвия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Продается новый дом в современном поселке Balta Village, Piņķi. Развитая инфрастуктура, удо…
€260,000
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Дом 4 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом в Бабитский край, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Бабитский край, Латвия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Продается новый дом в современном поселке Balta Village, Piņķi. Развитая инфрастуктура, удо…
€380,000
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Дом 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом в Бабитский край, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с газом
Бабитский край, Латвия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Продается новый дом в современном поселке Balta Village, Piņķi. Развитая инфрастуктура, удо…
€380,000
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Квартира 4 комнаты в Бабитский край, Латвия
Квартира 4 комнаты
Бабитский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 3/3
Заезжай и живи! 4-х комнатная квартира готова к покупке! Элитные жилые дома в современной и …
€220,000
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Дом 4 комнаты в Бабитский край, Латвия
Дом 4 комнаты
Бабитский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом в Mārupe крае, Babītes волости, в частном селе Bišulejas. Деревня закр…
€345,000
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Квартира 1 комната в Бабитский край, Латвия
Квартира 1 комната
Бабитский край, Латвия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/4
Продается 1-комнатная квартира в самом сердце Пиньков. Теплая, уютная и компактная квартира,…
€42,000
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Дом 3 комнаты в Бабитский край, Латвия
Дом 3 комнаты
Бабитский край, Латвия
Число комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается уютный меблированный дом с 2 спальнями. Общая внутренняя площадь дома без навеса, …
€280,000
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Дом 3 комнаты в Бабитский край, Латвия
Дом 3 комнаты
Бабитский край, Латвия
Число комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Сдается уютный немеблированный дом с 2 спальнями. Общая внутренняя площадь дома без навеса, …
€260,000
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Дом 4 комнаты в Бабитский край, Латвия
Дом 4 комнаты
Бабитский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Продается просторный дом с 3 спальнями. Общая площадь внутренних помещений дома без навеса, …
€350,000
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Дом 3 комнаты в Dzilnuciems, Латвия
Дом 3 комнаты
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
О недвижимости - новый проект, все удобства, охранник , все коммуникации, терраса, окна на о…
€295,000
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Бабитский край, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Бабитский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 142 м²
Продаётся новый, современный частный дом с тремя спальнями в Пиньки, Салиена, в нескольких ш…
€320,000
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Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством в Спуньциемс, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Спуньциемс, Латвия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Продается совершенно новый дом в живописной Бабите, Межарес. Это идеальное место для жизни, …
€325,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с интернетом, с паркетом в Спуньциемс, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с интернетом, с паркетом
Спуньциемс, Латвия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Продается новый дом в современном поселке Saliena, Piņķi. Развитая инфрастуктура, удобное р…
€480,000
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Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Бабите, Латвия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Бабите, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
4-комнатная квартира в отремонтированном и утепленном доме. Просторная спальня, две детские …
€90,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с подведенным электричеством в Спуньциемс, Латвия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с подведенным электричеством
Спуньциемс, Латвия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Продается 3-комнатная квартира в новом комплексе Салиена. Гостиная с кухонной зоной, 2 са…
€155,000
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Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Бабитский край, Латвия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Бабитский край, Латвия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
Дом совершенно новый, сдан в ноябре 2022 года. В нем еще никто не жил. Полностью меблирована…
€265,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Спуньциемс, Латвия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Спуньциемс, Латвия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 056 м²
Уникальный умный дом на берегу озера от архитектора комплекса The LEGEND Угиса Забэрса! …
€5,00 млн
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Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Бабите, Латвия
Квартира 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Бабите, Латвия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€320,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Пиньки, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Пиньки, Латвия
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Вашему вниманию предлагается квартира с экслюзивным ремонтом и 2 террассами в элитном проект…
€395,000
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Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Пиньки, Латвия
Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Пиньки, Латвия
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
Продаётся шикарный дом в элитном районе Юрмалы - тихая часть города, престижное окружение и…
€2,70 млн
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Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Mezares, Латвия
Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Mezares, Латвия
Число комнат 6
Площадь 296 м²
Этаж 1/2
Предлагаем на продажу абсолютно новый дом с просторной и ухоженной территорией. Дом располож…
€650,000
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Квартира 3 спальни в Бабитский край, Латвия
Квартира 3 спальни
Бабитский край, Латвия
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Предлагаем очень просторную квартиру, расположенную в поселке Дравниеки, Спилве. Дом находит…
€197,800
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Дом 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Спуньциемс, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Спуньциемс, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Одноэтажная вилла площадью 205 м2 с видом на Бабитское озеро. - прихожая, которая перехо…
€926,550
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Дом 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Спуньциемс, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Спуньциемс, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Одноэтажная вилла площадью 230 м2 с террасой с видом на Бабитское озеро. - прихожая, кот…
€1,06 млн
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Дом 3 спальни с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством в Бабите, Латвия
Дом 3 спальни с мебелью, с интернетом, с подведенным электричеством
Бабите, Латвия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Новый одноэтажный дом на ограждённой территории Описание: - Одноэтажный дом с двумя квар…
€193,000
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Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
В доме есть все для комфортного проживания, качественная сантехника, паркетная доска, встро…
€750,000
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с подвалом в Бабите, Латвия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с подвалом
Бабите, Латвия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
Продается новый 3-х этажный частный дом, оборудованный для коммерческой деятельности. Дом…
€499,000
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Параметры недвижимости в Бабитский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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