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Инвестиционная недвижимость в Adazu pagasts, Латвия

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная в Birznieki, Латвия
Инвестиционная
Birznieki, Латвия
Предлагаем приобрести участок коммерческой земли, 2.73 га. Расположено в Адажском районе, по…
$775,219
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