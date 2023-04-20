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Земельные участки в Вроцлав, Польша

3 объекта найдено
Земельные участки в Вроцлав, Польша
Земельные участки
Вроцлав, Польша
9 609 м²
€ 1,143,117
Предметом продажи является земельная собственность, расположенная во Вроцлаве, в усадьбе Зло…
Земельные участки в Вроцлав, Польша
Земельные участки
Вроцлав, Польша
1 203 м²
€ 100,577
Я продам инвестиционную землю во Вроцлаве. Земли площадью 1203 и 1247 кв. MPZP позволяет вып…
Земельные участки в Вроцлав, Польша
Земельные участки
Вроцлав, Польша
5 853 м²
€ 348,142
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