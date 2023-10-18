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Земельные участки в Западно-Варшавский повят, Польша

11 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Блоне (Польша), Польша
Земельные участки 1 комната
Блоне (Польша), Польша
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
Привлекательный участок под застройку, расположенный в непосредственной близости от частного…
€55,545
Земельные участки 1 комната в Lomianki Dolne, Польша
Земельные участки 1 комната
Lomianki Dolne, Польша
Комнаты 1
Площадь 3 300 м²
Этаж 1
Привлекательный участок под застройку, расположенный в городе Kępa Kiełpińska в западном рай…
€150,122
Земельные участки 1 комната в Lomianki Dolne, Польша
Земельные участки 1 комната
Lomianki Dolne, Польша
Комнаты 1
Площадь 3 772 м²
Этаж 1
Участок площадью 3772 кв.м., расположенный по адресу ул. Poznań Army в Kiełpin Poduchowny. З…
€149,907
Земельные участки 1 комната в Lomianki Dolne, Польша
Земельные участки 1 комната
Lomianki Dolne, Польша
Комнаты 1
Площадь 2 801 м²
Этаж 1
Участок под застройку площадью 2801 кв.м, расположенный по адресу ул. Rolcznica в Kiełpino. …
€107,015
Земельные участки 1 комната в Lomianki Dolne, Польша
Земельные участки 1 комната
Lomianki Dolne, Польша
Комнаты 1
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
Участок 3000 м2 Kępa Kiełpińska должен быть отделен от большей территории. Участок расположе…
€128,676
Земельные участки 1 комната в Ломянки, Польша
Земельные участки 1 комната
Ломянки, Польша
Комнаты 1
Площадь 14 419 м²
Этаж 1
Мы рады представить участок в прекрасном месте в Łomianki на ул. Wiślana для индивидуального…
€276,653
Земельные участки 1 комната в Lomianki Dolne, Польша
Земельные участки 1 комната
Lomianki Dolne, Польша
Комнаты 1
Площадь 2 400 м²
Этаж 1
Участок площадью 2400 кв.м., расположенный по адресу ул. Poznań Army в Kiełpin. Идеальное пр…
€193,014
Земельные участки 1 комната в Ломянки, Польша
Земельные участки 1 комната
Ломянки, Польша
Комнаты 1
Площадь 14 419 м²
Этаж 1
Участок в отличном месте в Łomianki на ул. Wiślana для индивидуального жилья. Участок под за…
€278,798
Земельные участки 1 комната в Ломянки, Польша
Земельные участки 1 комната
Ломянки, Польша
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Этаж 1
Земельный участок в Dąbrowa в гмине Łomianki с начатым инвестированием 6 односемейных жилых …
€654,855
Земельные участки 1 комната в Zukowka, Польша
Земельные участки 1 комната
Zukowka, Польша
Комнаты 1
Площадь 21 112 м²
Этаж 1
Błonie ul. Powstańców, Западный округ Варшавы.   Участок под застройку площадью 21 112 м² с …
€1,13 млн
Земельные участки 1 комната в Lomianki Dolne, Польша
Земельные участки 1 комната
Lomianki Dolne, Польша
Комнаты 1
Площадь 19 700 м²
Этаж 1
Продается земельный участок после бывшей фермы, расположенный в Łomianki - Kiełpin, площадью…
€1,72 млн
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