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Земельные участки в gmina Tarnowo Podgorne, Польша

16 объектов найдено
Земельные участки в Lusowko, Польша
Земельные участки
Lusowko, Польша
1 559 м²
€ 127,614
Земельные участки в Lusowko, Польша
Земельные участки
Lusowko, Польша
350 м²
€ 12,978
Земельные участки в Tarnowo Podgorne, Польша
Земельные участки
Tarnowo Podgorne, Польша
1 900 м²
€ 121,558
Престижное расположение в Лусовеке, расположенном на озере недалеко от Познани. Тихая обстан…
Земельные участки в Baranowo, Польша
Земельные участки
Baranowo, Польша
1 554 м²
€ 198,991
Участок для продажи в самом сердце Пшемежув. Расположение и план пространственного развития …
Земельные участки в Tarnowo Podgorne, Польша
Земельные участки
Tarnowo Podgorne, Польша
979 м²
€ 147,080
Очень привлекательный строительный участок на продажу в Tarnów Podgórny. На тихой улице. Тих…
Земельные участки в Baranowo, Польша
Земельные участки
Baranowo, Польша
1 554 м²
€ 198,991
Участок для продажи в самом сердце Пшемежув. Расположение и план пространственного развития …
Земельные участки в Batorowo, Польша
Земельные участки
Batorowo, Польша
1 650 м²
€ 160,599
Привлекательный участок для продажи, охватываемый местным планом пространственного развития …
Земельные участки в Tarnowo Podgorne, Польша
Земельные участки
Tarnowo Podgorne, Польша
698 м²
€ 97,333
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Земельные участки в Lusowko, Польша
Земельные участки
Lusowko, Польша
46 680 м²
€ 1,122,081
Земельные участки в Baranowo, Польша
Земельные участки
Baranowo, Польша
15 620 м²
€ 300,650
Земельные участки в Tarnowo Podgorne, Польша
Земельные участки
Tarnowo Podgorne, Польша
1 240 м²
€ 77,780
Земельные участки в Batorowo, Польша
Земельные участки
Batorowo, Польша
6 000 м²
€ 213,915
Земельные участки в Batorowo, Польша
Земельные участки
Batorowo, Польша
3 784 м²
€ 387,167
РАСПОЛОЖЕН И ОБЪЕДИНЕН В ПРОДАЖЕ С – КОММЕРЧЕСКИМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ 3784 M2 С УСПЕШНЫМИ УСЛОВИЯМИ…
Земельные участки в Baranowo, Польша
Земельные участки
Baranowo, Польша
777 м²
€ 103,389
Земельные участки в Rumianek, Польша
Земельные участки
Rumianek, Польша
700 м²
€ 45,422
Are you looking for a plot for building a house? Would you like to live in a quiet place, al…
Земельные участки в Tarnowo Podgorne, Польша
Земельные участки
Tarnowo Podgorne, Польша
1 900 м²
€ 121,233
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