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Земельные участки в gmina Lomianki, Польша

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Lomianki Dolne, Польша
Земельные участки 1 комната
Lomianki Dolne, Польша
Комнаты 1
Площадь 3 300 м²
Этаж 1
Привлекательный участок под застройку, расположенный в городе Kępa Kiełpińska в западном рай…
€150,382
Земельные участки 1 комната в Lomianki Dolne, Польша
Земельные участки 1 комната
Lomianki Dolne, Польша
Комнаты 1
Площадь 3 772 м²
Этаж 1
Участок площадью 3772 кв.м., расположенный по адресу ул. Poznań Army в Kiełpin Poduchowny. З…
€150,167
Земельные участки 1 комната в Lomianki Dolne, Польша
Земельные участки 1 комната
Lomianki Dolne, Польша
Комнаты 1
Площадь 2 801 м²
Этаж 1
Участок под застройку площадью 2801 кв.м, расположенный по адресу ул. Rolcznica в Kiełpino. …
€107,201
Земельные участки 1 комната в Lomianki Dolne, Польша
Земельные участки 1 комната
Lomianki Dolne, Польша
Комнаты 1
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
Участок 3000 м2 Kępa Kiełpińska должен быть отделен от большей территории. Участок расположе…
€128,899
Земельные участки 1 комната в Ломянки, Польша
Земельные участки 1 комната
Ломянки, Польша
Комнаты 1
Площадь 14 419 м²
Этаж 1
Мы рады представить участок в прекрасном месте в Łomianki на ул. Wiślana для индивидуального…
€277,133
Земельные участки 1 комната в Lomianki Dolne, Польша
Земельные участки 1 комната
Lomianki Dolne, Польша
Комнаты 1
Площадь 2 400 м²
Этаж 1
Участок площадью 2400 кв.м., расположенный по адресу ул. Poznań Army в Kiełpin. Идеальное пр…
€193,349
Земельные участки 1 комната в Ломянки, Польша
Земельные участки 1 комната
Ломянки, Польша
Комнаты 1
Площадь 14 419 м²
Этаж 1
Участок в отличном месте в Łomianki на ул. Wiślana для индивидуального жилья. Участок под за…
€279,281
Земельные участки 1 комната в Ломянки, Польша
Земельные участки 1 комната
Ломянки, Польша
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Этаж 1
Земельный участок в Dąbrowa в гмине Łomianki с начатым инвестированием 6 односемейных жилых …
€655,990
Земельные участки 1 комната в Lomianki Dolne, Польша
Земельные участки 1 комната
Lomianki Dolne, Польша
Комнаты 1
Площадь 19 700 м²
Этаж 1
Продается земельный участок после бывшей фермы, расположенный в Łomianki - Kiełpin, площадью…
€1,72 млн
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