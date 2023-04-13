Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша

Купить земельный участок в Польше

513 объектов найдено
Земельные участкив Польша, Польша
Земельные участки
Польша, Польша
€ 3,391,778
Коммерческая неразвитая недвижимость на продажу в Радзейовице ( около Мшчёнова ). Недвижимос…
Земельные участкив Posada Zarszynska, Польша
Земельные участки
Posada Zarszynska, Польша
€ 71,960
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Zawoz, Польша
Земельные участки
Zawoz, Польша
€ 328,664
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Варшава, Польша
Земельные участки
Варшава, Польша
€ 9,999
Земельные участкив Czernichow, Польша
Земельные участки
Czernichow, Польша
€ 41,216
Участок в Чернихове ( 15 км от Кракова ), ул. Сгусток, недалеко от озера, площадью 26 соток.…
Земельные участкив Radoszyce, Польша
Земельные участки
Radoszyce, Польша
€ 28,660
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Zwierzyn, Польша
Земельные участки
Zwierzyn, Польша
€ 25,953
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Земельные участкив Kliny, Польша
Земельные участки
Kliny, Польша
1 601 м²
€ 106,646
Большой участок на продажу на Тракт-стрит в Клини. Отличное расположение, недалеко от леса З…
Земельные участкив Познань, Польша
Земельные участки
Познань, Польша
1 047 м²
€ 53,719
Продается участок под застройку 1043 м2 в Щепанкуве на ул. После смородины 35. Участок распо…
Земельные участкив Radzyny, Польша
Земельные участки
Radzyny, Польша
3 007 м²
€ 118,182
Я рад представить вам предложение продать участок земли, расположенный на Радинском водохран…
Земельные участкив Варшава, Польша
Земельные участки
Варшава, Польша
4 374 м²
€ 618,846
Строительный участок расположен в элегантном комплексе резиденции – Алея Сребжа, Варшавский …
Земельные участкив Leczyca, Польша
Земельные участки
Leczyca, Польша
675 м²
€ 75,207
Я рекомендую предложение участка, расположенного в Чапури, на улице Грабова. Недвижимость в …
Земельные участкив Leczyca, Польша
Земельные участки
Leczyca, Польша
1 038 м²
€ 112,811
Я рекомендую предложение участка, расположенного в Чапури, на улице Каштанова. Недвижимость …
Земельные участкив Grobelka, Польша
Земельные участки
Grobelka, Польша
903 м²
€ 47,058
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка, расположенного в Чмоне на ули…
Земельные участкив Пущиково, Польша
Земельные участки
Пущиково, Польша
2 942 м²
€ 275,043
Участок для жилищных целей или для компании или других инвестиций – Простое расположение, ож…
Земельные участкив Bialokosz, Польша
Земельные участки
Bialokosz, Польша
1 258 м²
€ 33,789
HIT: постройтесь в районе Natura 2000, всего в 150 м от озера Бялокоски! Вторая линия здания…
Земельные участкив Kakolewo, Польша
Земельные участки
Kakolewo, Польша
914 м²
€ 18,265
Строительные участки для продажи на односемейное жилье. Расположение: собственность находитс…
Земельные участкив Sepno, Польша
Земельные участки
Sepno, Польша
1 510 м²
€ 81,438
Строительный участок на продажу в отличном месте – прямо у леса.  NATURA 2000 сайтов по…
Земельные участкив Lusowko, Польша
Земельные участки
Lusowko, Польша
1 559 м²
€ 126,778
Доброе утро, я представляю предложение земельной собственности, расположенной в Лусувко. Зем…
Земельные участкив Стеншев, Польша
Земельные участки
Стеншев, Польша
844 м²
€ 69,822
Я предлагаю на продажу участок с домом для расширения / реконструкции. Сюжет не покрыт MPZP,…
Земельные участкив Lusowko, Польша
Земельные участки
Lusowko, Польша
350 м²
€ 12,893
Участок, предлагаемый к продаже, расположен на участке отдыха, лежащем прямо над озером Лусо…
Земельные участкив Tarnowo Podgorne, Польша
Земельные участки
Tarnowo Podgorne, Польша
1 900 м²
€ 120,761
Престижное расположение в Лусовеке, расположенном на озере недалеко от Познани. Тихая обстан…
Земельные участкив Варшава, Польша
Земельные участки
Варшава, Польша
1 000 м²
€ 257,853
Земля площадью 1000 м2 с высоким инвестиционным потенциалом для многих предприятий и сферы у…
Земельные участкив Chludowo, Польша
Земельные участки
Chludowo, Польша
1 440 м²
€ 64,463
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка площадью 1440 м2 ( до разделен…
Земельные участкив Bialegi, Польша
Земельные участки
Bialegi, Польша
9 000 м²
€ 145,042
НЕ ИЗДАТИКОВАННЫЙ НА 03-02-2023 Я рад представить вам предложение о продаже участков от MPZP…
Земельные участкив Kotunia, Польша
Земельные участки
Kotunia, Польша
8 500 м²
€ 173,406
Связываете ли вы свое будущее и деятельность со Слупкой или Стрэлковой? Вы ищете участок для…
Земельные участкив Tulce, Польша
Земельные участки
Tulce, Польша
1 194 м²
€ 74,992
Предложение в стадии подготовки Swarzędz / Zalasewo Район, охватываемый изучением условий и …
Земельные участкив Бук, Польша
Земельные участки
Бук, Польша
1 034 м²
€ 41,901
D Z I A Ł K A Идеальное расположение для вашей компании или капиталовложений. Предложение о …
Земельные участкив Варшава, Польша
Земельные участки
Варшава, Польша
8 350 м²
€ 639,260
Предложение на продажу: Участок для услуг в Урсынове 8 350 м2 под MPZP ( obrę 0927, 1-09-27,…
Земельные участкив Moscienica, Польша
Земельные участки
Moscienica, Польша
2 522 м²
€ 182,431
Я приглашаю вас купить прекрасно расположенный участок в городе Боровец недалеко от Познани,…

Часто спрашивают

Как купить землю в Польше?

Чтобы купить землю в Польше, нужно предпринять следующие шаги:

  1. Найти подходящий участок земли.
  2. Удостовериться, что участок доступен для продажи.
  3. Узнать стоимость и условия покупки.
  4. Оформить сделку через посредника или напрямую.
  5. Заключить договор купли-продажи.
  6. Зарегистрировать сделку в государственных органах.

Обратите внимание, что процедура может отличаться в зависимости от региона и индивидуальных условий сделки.

Сколько стоит земельный участок в Польше?

Стоимость земельных участков в Польше может варьироваться в зависимости от региона, размера, типа земли и наличия инфраструктуры. В среднем, цена за гектар земли в Польше может колебаться от 1000 до 5000 евро, однако в центральных или жилых районах цена может быть выше.

Как дешево купить земельный участок в Польше?

Чтобы дешево купить земельный участок в Польше, вы можете:

  1. Купить землю подальше от центра, или в менее популярных для жилья районах.
  2. Искать земельные участки, которые требуют улучшения или ремонта, так как они, как правило, дешевле.
  3. Купить землю у владельцев, которые не используют участок или не планируют его использовать в ближайшее время.
  4. Рассмотреть варианты сделок в рамках аукционов или продаж недвижимости, связанных с банкротством или налоговыми долгами.

Важно помнить, что при покупке земли важно проверить титул владения, законность сделки и прочие юридические аспекты.

Realting.com
Перейти