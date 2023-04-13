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Купить земельный участок в Municipality of Athens, Греция

786 объектов найдено
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 235,000
Описание недвижимости Фантастический панорамный вид на море 7.800 квадратных метров земли со…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
270 м²
€ 290,000
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 1322 кв.м. в Аттике
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. в Афинахв районе Полигоно
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 3,200,000
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. в Афинах. Прелагаются на продажу два земельн…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 885,000
Продается земельный участок площадью 432 кв.м. в Афинах. Участок расположен в престижном рай…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 2,100,000
Продается земельный участок площадью 3.455 кв.м. врайонеМаруси
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 880 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 1,050,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Афинах. На территории строение, земельный у…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 635 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 320,000
Земельный участок расположен в районе Агия Параскеви
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 810,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 600,000
Предлагается земельный участок в центре Афин, на котором есть возможность построить 1.144 кв…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 1,000,000
Предлагается на продажу земельный участок в центре Афин Участок площадью в 725 кв.м располож…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 350,000
Земельный участок на котором есть возможность построить 480 кв.м расположен в районе Метаксургио
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 148000 кв.м. в Афинах. Земельный участок расположен в р…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 550,000
Участок расположен в районе Анависсос
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 535,000
Земельный участок расположен в центре Афин , в пешей доступности и с видом на Археологически…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 370,000
Земельный участок расположен в районе Стамата
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 2,150,000
Предлагается на продажу земельный участок в престижном районе Маруси Благодаря выгодному рас…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 1,150,000
Предлагается на продажу земельный участок в престижном районе Маруси Благодарявыгодному расп…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 2003 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подв…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подв…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подв…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 2305 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подв…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 9,000,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подв…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 450,000
Участок расположен в городке Маркопуло, на самом центральном проспекте городка
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
10 741 м²
€ 3,000,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10741 кв.м. в Аттике. На территории строен…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2100 кв.м. в Аттике. На территории подведе…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 450,000
Участок расположен на острове Эгина
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