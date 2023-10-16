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Земельные участки
Греция
периферийная единица Ираклион
Земельные участки в периферийная единица Ираклион, Греция
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415 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Кноссос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 186 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€500,000
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Земельные участки 1 комната
Kato Gouves, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 300 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€99,000
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Земельные участки 1 комната
Малия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 375000 кв.м. на острове Крит
€7,50 млн
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Земельные участки 2 спальни
Малия, Греция
2
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4300 кв.м. на острове Крит. На территории …
€240,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лимин-Херсонису, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории …
€399,000
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Земельные участки
Agios Mamas, Греция
4 400 м²
Площадь участка составляет 4400 кв. М. Расположен на пляже Агиос Мамас и находится в 600 мет…
€70,000
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Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Sivas, Греция
176 м²
Уникальный участок со старым зданием - один из немногих, оставшихся в центре деревни Пицидия…
Цена по запросу
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Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Sivas, Греция
4 м²
Just 200 m from the village of Pitsidia. A village that bustles with life all summer time bu…
€130,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Analipsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€3,00 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Elea, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2225 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€95,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Rogdia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Rogdia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€159,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Малия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€80,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Глубокая равнина, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€299,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Глубокая равнина, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€300,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гувес, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€215,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Малия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 515 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€70,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Epano Vathia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
€75,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Choudhetsi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2300 кв.м. на острове Крит. Имеет вид на море
€200,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Elea, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уч…
€570,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Stavrakia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на острове Крит
€240,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ефья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. на острове Крит
€240,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Paranimfi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. на острове Крит
€200,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Profitis Ilias, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Крит
€220,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tsoutsouros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит
€80,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ano Kastelliana, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2800 кв.м. на острове Крит
€80,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Tilissos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит
€1,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ахлада, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 20677 кв.м. на острове Крит
€2,50 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Kato Gouves, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1080 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Гувес, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 58000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€1,30 млн
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