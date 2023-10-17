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Земельные участки
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Земельные участки в Аттика, Греция
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503 объекта найдено
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Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Земельный участок расположен в районе Агия Параскеуи. Продается угловой участок 1380 кв.м, с…
€1,65 млн
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Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Участок расположен в районе Вула. Банковский объект
€350,000
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
1
Участок расположен в районе Вула. Банковский объект
€350,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
1
1
Земельный участок расположен в районе Агия Параскеуи. Продается угловой участок 1380 кв.м, с…
€1,65 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€400,000
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Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Земельный участок расположен в районе Никея
€320,000
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Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
336 м²
Продается земельный участок площадью 329 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, с воз…
€750,000
Рекомендовать
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€650,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€650,000
Рекомендовать
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 315 кв.м. в Афинах. На территории строение…
€1,35 млн
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Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 260 кв.м. в Афинах. На территории подведен…
€540,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 315 кв.м. в Афинах. На территории строение…
€1,35 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 260 кв.м. в Афинах. На территории подведен…
€540,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 186 кв.м. в Афинах. На территории строение, подведена в…
Цена по запросу
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Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
330 м²
В очень хорошем месте. Тихо. Слегка наклонный. На холме. Пентели вид. В хорошем районе с акк…
€285,000
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Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с воз…
€160,000
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Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 470 кв.м. в Афинах. На территории строение…
€700,000
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 470 кв.м. в Афинах. На территории строение…
€700,000
Рекомендовать
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 1139 кв.м. в Афинах. На территории подведе…
€475,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
периферия Аттика, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1139 кв.м. в Афинах. На территории подведе…
€475,000
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Земельные участки 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном
Афины, Греция
1
3
Oikismos Makedonia ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 750 m2, Код. HPS3805, 350.000 €
€350,000
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Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
270 м²
Отличная точка! Идеальный участок для проживания. В Патиме Врилиссио. Угол, тихо. Солнечный.…
€290,000
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Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 1322 кв.м. в Аттике
€600,000
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Земельные участки 1 комната
Мегара, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1322 кв.м. в Аттике
€600,000
Рекомендовать
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. в Афинахв районе Полигоно
€1,10 млн
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Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. в Афинах. Прелагаются на продажу два земельн…
€3,20 млн
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Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 432 кв.м. в Афинах. Участок расположен в престижном рай…
€885,000
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Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 3.455 кв.м. врайонеМаруси
€2,80 млн
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Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 880 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с воз…
€450,000
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Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Афинах. На территории строение, земельный у…
€1,05 млн
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