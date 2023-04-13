Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция

Купить земельный участок в Греции

10 874 объекта найдено
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 235,000
Описание недвижимости Фантастический панорамный вид на море 7.800 квадратных метров земли со…
Земельные участкив Afetes, Греция
Земельные участки
Afetes, Греция
€ 3,500,000
Участок земли на продажу на юге Лефокастро, Греция, предлагает уникальную возможность для ин…
Земельные участкив Скала Рахонио, Греция
Земельные участки
Скала Рахонио, Греция
€ 280,000
Property Code. 11277 - Plot FOR SALE in Thasos Skala Rachoniou for €280.000 . Discover the f…
Земельные участкив Греция, Греция
Земельные участки
Греция, Греция
€ 500,000
Участок расположен в Камена Вурла
Земельные участкив Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 170,000
Property Code. 11275 - Plot FOR SALE in Thasos Limenaria for €170.000. Discover the features…
Земельные участки 1 комнатав Камена-Вурла, Греция
Земельные участки 1 комната
Камена-Вурла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Участок расположен в Камена Вурла
Земельные участкив Неа-Скиони, Греция
Земельные участки
Неа-Скиони, Греция
-1 Этаж
€ 300,000
Nea Skioni ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4003 m2, Код. HPS3783, 300.000 €
Земельные участкив периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
270 м²
€ 290,000
Земельные участкив Skaleta, Греция
Земельные участки
Skaleta, Греция
€ 900,000
Это уникальный прибрежный участок земли для продажи в Скалета Ретимно. Общая площадь здания …
Земельные участки 1 комнатав Portes, Греция
Земельные участки 1 комната
Portes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 8014 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комнатав Неа-Фокея, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Фокея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 13310 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики…
Земельные участкив Maleme, Греция
Земельные участки
Maleme, Греция
€ 180,000
Эта земля для продажи в Дармарохори, Платаньяс, Ханья, является фантастическим участком с оч…
Земельные участкив Скала Рахонио, Греция
Земельные участки
Скала Рахонио, Греция
€ 250,000
Код недвижимости. 11273 - Участок для продажи в Тасос Скала Рахониу для € 250.000 . Откройте…
Земельные участки 1 комнатав Лептокарья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории земель…
Земельные участкив Лименария, Греция
Земельные участки
Лименария, Греция
€ 155,000
Код недвижимости. 11271 - Участок для продажи в Тасос Лименария для € 155.000. Откройте для …
Земельные участкив Kalyves Polygyrou, Греция
Земельные участки
Kalyves Polygyrou, Греция
900 м²
€ 240,000
Участок площадью 900 кв. М расположен в деревне Калывес, всего в 100 метрах от большого песч…
Земельные участкив Ормос Принос, Греция
Земельные участки
Ормос Принос, Греция
€ 45,000
Код недвижимости. 11270 - Участок для продажи в Тасос Ормос Приноу для € 45.000 . Откройте д…
Земельные участкив Афины, Греция
Земельные участки
Афины, Греция
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 1322 кв.м. в Аттике
Земельные участкив Теологос, Греция
Земельные участки
Теологос, Греция
€ 50,000
Код недвижимости. 11267 - Участок для продажи в Thasos Theologos для € 50.000. Откройте для …
Земельные участки 1 комнатав Olympiaki Akti Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
Земельные участки 1 комнатав Мегара, Греция
Земельные участки 1 комната
Мегара, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 1322 кв.м. в Аттике
Земельные участкив Metamorfosi, Греция
Земельные участки
Metamorfosi, Греция
388 м²
€ 56,000
Земля составляет 388 кв. Метров и расположена в пригороде деревни Метаморфоси в копексе для …
Земельные участкив Неа-Муданья, Греция
Земельные участки
Неа-Муданья, Греция
5 670 м²
€ 45,000
Площадь участка составляет 5670 кв. М. Расположен в пригороде города Неа Мудания, в 3500 мет…
Земельные участки 1 комнатав Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 484 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комнатав Коринос, Греция
Земельные участки 1 комната
Коринос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 17,000
Продается земельный участок площадью 253 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории строени…
Земельные участки 1 комнатав Литохоро, Греция
Земельные участки 1 комната
Литохоро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 325 кв.м в предгорном живописном поселке Олимпийской Ри…
Земельные участки 1 комнатав Achladias, Греция
Земельные участки 1 комната
Achladias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 4042 кв.м. в регионе Спорады. На территории с возможнос…
Земельные участки 1 комнатав Peristasi, Греция
Земельные участки 1 комната
Peristasi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается земельный участок площадью 317 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на горы, на город
Земельные участки 1 комнатав Alonia, Греция
Земельные участки 1 комната
Alonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…

Греция – страна на Балканском полуострове, где каждый город так или иначе напоминает о наследии древней культуры. При этом ходят даже легенды об уникальной жизнерадостности греков, которые готовы превратить отдых каждого своего гостя в праздник. Местное правительство только поддерживает эту инициативу, вкладывая в развитие туризма космические суммы.

Афины – столица Греции – пожалуй, один из красивейших городов, кладезь памятников истории и архитектуры. Именно здесь зарождались Олимпийские игры, появлялись первые театры, философы и мыслители. Поэтому не удивительно, что именно эта страна стала одной из самых посещаемых в мире.

Греческая Республика омывается шестью морями: Эгейским (Икарийским и Фракийским) морем на востоке, Ионическим на западе, Критским и Средиземным на юге. Благоприятный климат и богатая история страны неизменно привлекают многочисленных туристов каждый год и обеспечивает стабильный интерес инвесторов к этому острову. Купить квартиру в Греции можно и для постоянного проживания, и для сдачи в аренду. Покупка недвижимости здесь всегда считалась выгодной инвестицией в будущее. Даже во времена экономического кризиса спрос на квартиры в первой и второй береговой линии практически не снизился. При этом апартаменты в аренду в Греции можно найти на любой вкус и кошелек. Виллы на береговой кромке для тех, кто любит уединение, квартиры в центральном регионе страны для тех, кто любит ночную жизнь и доступное жилье в гостиницах и отелях для семейного отдыха. В любом случае, древняя Эллада не оставит равнодушным и придется по душе каждому.

Realting.com
Перейти