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Хорватия
Город Загреб
Купить земельный участок в Город Загреб, Хорватия
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14 объектов найдено
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Земельные участки
Micevec, Хорватия
1 378 м²
€ 150,000
I25277 Житничка цеста
Земельные участки
Город Загреб, Хорватия
2 620 м²
€ 222,700
I24932 Golobreška
Земельные участки
Город Загреб, Хорватия
4 316 м²
€ 370,000
Брезовица, Голи-Брег Уникальный участок под застройку 4316 м2, использование и назначение п…
Земельные участки
Hrvatski Leskovac, Хорватия
2 216 м²
€ 218,000
I24629 Prigradska
Земельные участки
Velika Mlaka, Хорватия
5 218 м²
€ 259,000
I24484 Драгице Милетич
Земельные участки
Ivanja Reka, Хорватия
10 000 м²
€ 2,000,000
Сесвете - в непосредственной близости от проспекта Леснина и Славонского Земля под застройк…
Земельные участки
Stupnicki Obrez, Хорватия
17 000 м²
€ 1,750,000
Лучко, Демерье Земля под застройку, расположенная вдоль шоссе A1 Демерье, непосредственно п…
Земельные участки
Gornji cehi, Хорватия
6 857 м²
€ 1,950,000
Новый Загреб, Св. Клара Уникальный участок под застройку 6850 м2 в зоне M2, городское прави…
Земельные участки
Micevec, Хорватия
8 303 м²
€ 850,000
I23714 Козари
Земельные участки
Город Загреб, Хорватия
2 158 м²
€ 172,600
I23474 Golobreška
Земельные участки
Gornji cehi, Хорватия
3 704 м²
€ 95,000
I22172 Драгооножечка цеста
Земельные участки
Micevec, Хорватия
1 900 м²
€ 361,000
Радничка, Земля в К1 и частично в зоне М2 1900м2 возле Родного моста. Возможность строитель…
Земельные участки
Город Загреб, Хорватия
4 316 м²
€ 345,280
I17213 Golobreška
Земельные участки
Velika Mlaka, Хорватия
5 372 м²
€ 900,000
Продажа земли под застройку в очень частом и видимом месте. Общая площадь земельного участка…
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