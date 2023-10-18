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Земельные участки в Studentski, Болгария

1 объект найдено
Земельные участки в Район Софии (Столична), Болгария
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 4 687 м²
€300,000
Realting.com
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