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Коммерческая недвижимость в Вербано-Кузьо-Оссоле, Италия

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 800 м² в Cavandone, Италия
Коммерческое помещение 1 800 м²
Cavandone, Италия
Площадь 1 800 м²
FP-T936. Продано! Здание в Палланце, Озеро МаджореПродано! В центре Палланца недвижимость н…
$1,17 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель 641 м² в Cannero Riviera, Италия
Отель 641 м²
Cannero Riviera, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 641 м²
FP-T319. Гостиница в историческом центре Каннеро-РивьераХарактерная гостиница в историческом…
$3,13 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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