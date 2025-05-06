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Виллы с террасой в Венето, Италия

Peschiera del Garda
8
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2 объекта найдено
Вилла в Costa, Италия
Вилла
Costa, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 781 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…
Цена по запросу
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Вилла в Lazise, Италия
Вилла
Lazise, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
К продаже предлагается вилла в Венето, которая имеет частичный вид на озеро Гарда. Вилла рас…
$1,00 млн
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Параметры недвижимости в Венето, Италия

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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