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Дома с садом в Умбрии, Италия

Терни
437
1 объект найдено
Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 400 м²
Элитная вилла на побережье Тирренского моря в одном из самых престижных курортов Италии — Са…
$5,68 млн
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Параметры недвижимости в Умбрии, Италия

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