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Дома в Roma Capitale, Италия

Рим
18
24 объекта найдено
Дом 18 комнат в Sacrofano, Италия
Дом 18 комнат
Sacrofano, Италия
Число комнат 18
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 730 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$874,391
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 765 м²
Роскошная отдельная вилла на продажу с видом на море и участком 10 000 кв.м. в Черветери, не…
$2,27 млн
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Hayat
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 3
Площадь 440 м²
Коммерческая площадь недвижимости: 440 м2 Общая площадь дома: около 270 м2 Площадь сада: 6…
$4,82 млн
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Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 330 м²
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
$860,959
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 500 м²
Уникальная старинная вилла в курортном городке Санта-Маринелла, недалеко от Рима, на живопис…
$3,10 млн
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Hayat
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Вилла 4 комнаты в Monte Compatri, Италия
Вилла 4 комнаты
Monte Compatri, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
PO-110317-1. Вилла (продажа) » Италия » Рим » Монте-КомпатриДом находится в Парке дей Касте…
$250,659
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Вилла для продажи в районе Валлерано, Рим, в жилом комплексе, в окружении зелени природного …
$1,88 млн
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Вилла 2 комнаты в Рим, Италия
Вилла 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 180 м²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
$751,977
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Рим, Италия
Вилла 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
IT-. Четырехуровневая вилла 450 кв.м. с большим садом и террассойРим, Казал Палокко В прод…
$2,72 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Продается шикарная вилла с бассейном и садом, расположенная в элитном районе Рима с развитой…
$2,14 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Продается элегантная вилла, окруженная огромным парком с бассейном, в 20 минутах езды от цен…
$2,85 млн
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Вилла в Campagnano di Roma, Италия
Вилла
Campagnano di Roma, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
$1,06 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
В районе Акса — римский микрорайон элитных вилл на юго-западе Рима, в 6 км от морского побер…
$1,20 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 270 м²
Роскошная независимая вилла в одном из самых престижных районов Рима — EUR . Район EUR , изв…
$4,39 млн
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Hayat
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 500 м²
Элегантная вилла расположена в Лидо дей Пини, в резиденциальном консорциуме с частным пляжем…
$1,34 млн
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Hayat
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 373 м²
Сельский дом с большим участком площадью 17 гектаров находится в провинции Рима, в Санта-Мар…
$650,884
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Hayat
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Вилла 6 комнат в Fiano Romano, Италия
Вилла 6 комнат
Fiano Romano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 380 м²
IT-180618. Новая трехуровневая вилла не далеко от РимаКапена (Capena ), Colle del Fagiano, 2…
$817,367
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Продается отдельно стоящая вилла в Инфернетто, Риме, в закрытом поселке на 20 вилл. Площадь …
$798,449
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Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
$871,858
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Дом 3 спальни в Campolimpido, Италия
Дом 3 спальни
Campolimpido, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
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$1,08 млн
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Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 360 м²
AG-160316. BИЛЛА НА УЛИЦЕ АППИА АНТИКА, РИМПредлагаемая вилла находится в одной из самых пре…
$1,96 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 5
Площадь 765 м²
Роскошный отдельный дом с видом на море, бассейном и участком 10 000 кв.м. недалеко от Рима …
$2,50 млн
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Вилла 6 комнат в Рим, Италия
Вилла 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
IT-180618-1. Вилла в Риме. ИталияВ престижном  районе EUR (на юге Рима) продается  4-х уровн…
$2,62 млн
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Таунхаус в Фьюмичино, Италия
Таунхаус
Фьюмичино, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается трех уровневая вилла, общей площадью 120 кв.м., с террасой и садом. Вилла находитс…
$261,207
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Типы недвижимости в Roma Capitale

виллы

Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
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