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Жильё в Roma Capitale, Италия

Рим
82
89 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 460 м²
AG-220916-19. Пентхаус (Аттик) » Рим » ИталияВ историческом здании предлагается на продажу П…
$4,69 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом 18 комнат в Sacrofano, Италия
Дом 18 комнат
Sacrofano, Италия
Число комнат 18
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 730 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$874,391
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 765 м²
Роскошная отдельная вилла на продажу с видом на море и участком 10 000 кв.м. в Черветери, не…
$2,27 млн
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Рим, Италия
Квартира 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
AG-220916-26. Квартира атико 80кв.м. с террасой 70кв.мКвартира attico 80 кв. м. с террасой 7…
$2,94 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 270 м²
AG-260716-2. Апартамент в престижном районе исторического центра РимаАпартамент в престижном…
$5,45 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Рим, Италия
Квартира 2 спальни
Рим, Италия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Площадь: 100 м² Комнаты: 2 спальни, 2 ванных комнаты Этаж: второй Полы: паркет из натурал…
$1,12 млн
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Квартира 4 спальни в Рим, Италия
Квартира 4 спальни
Рим, Италия
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Представляем вашему вниманию роскошную квартиру площадью 300 квадратных метров, расположенну…
$3,12 млн
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Квартира 6 комнат в Рим, Италия
Квартира 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 280 м²
AG-260716-1. Апартаменты в историческом здании. РимПентхаус. Апартаменты расположены в истор…
$4,58 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
AG-220916-7. Престижный двухуровневый пентхаусМы предлагаем на продажу престижный двухуровне…
$4,90 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 3
Площадь 440 м²
Коммерческая площадь недвижимости: 440 м2 Общая площадь дома: около 270 м2 Площадь сада: 6…
$4,82 млн
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Вилла 5 комнат в Рим, Италия
Вилла 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 330 м²
LD-0204. Элитный дом возле озера Браччано, недалеко от РимаЭлитный дом возле озера Браччано,…
$860,959
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Квартира 5 комнат в Рим, Италия
Квартира 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 290 м²
AG-220916-18. Продаются изысканные апартаменты в центре РимаПентхаус 290 м², 7 комнат, 4 спа…
$3,81 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 500 м²
Уникальная старинная вилла в курортном городке Санта-Маринелла, недалеко от Рима, на живопис…
$3,10 млн
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Hayat
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Вилла 4 комнаты в Monte Compatri, Италия
Вилла 4 комнаты
Monte Compatri, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
PO-110317-1. Вилла (продажа) » Италия » Рим » Монте-КомпатриДом находится в Парке дей Касте…
$250,659
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Вилла для продажи в районе Валлерано, Рим, в жилом комплексе, в окружении зелени природного …
$1,88 млн
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Вилла 2 комнаты в Рим, Италия
Вилла 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 180 м²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной террасойВ престижном парке для гольфа…
$751,977
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Квартира 3 спальни в Рим, Италия
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Квартира в историческом центре Рима, в 200 метрах от Площади Навона с хорошим ремонтом и уни…
$2,10 млн
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Квартира 2 комнаты в Рим, Италия
Квартира 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 125 м²
IT-240519-2. Квартира в Италии. РимРим, около метро Manzoni продается квартира на 3 этаже, 1…
$642,995
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Квартира в Рим, Италия
Квартира
Рим, Италия
Площадь 530 м²
Элитная квартира, расположенная в престижном районе Треви, представляет собой идеальное соче…
$4,13 млн
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Квартира в Рим, Италия
Квартира
Рим, Италия
Площадь 550 м²
Великолепная вилла, расположенная в престижном жилом районе Акса, Рим. Вилла находится всего…
$1,95 млн
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Квартира 3 спальни в Рим, Италия
Квартира 3 спальни
Рим, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Элегантные апартаменты площадью 100 кв.м, расположенные в жилом районе недалеко от Порта Ард…
$891,932
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Квартира 2 комнаты в Рим, Италия
Квартира 2 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 140 м²
IT-240519-4. Двухуровневая квартира в центре РимаВ центре Рима, недалеко от Колизея продаетс…
$761,786
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Квартира 3 комнаты в Рим, Италия
Квартира 3 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 125 м²
120617. Пентхаус в ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ РимаКвартира была недавно отремонтирована, общая площ…
$1,08 млн
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Квартира 6 комнат в Рим, Италия
Квартира 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
AG-220916-8. Эксклюзивный пентхаус площадью 750 кв.мИсторический центр, в нескольких минутах…
$11,99 млн
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Вилла 6 комнат в Рим, Италия
Вилла 6 комнат
Рим, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
IT-. Четырехуровневая вилла 450 кв.м. с большим садом и террассойРим, Казал Палокко В прод…
$2,72 млн
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Квартира 5 комнат в Рим, Италия
Квартира 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
AG-260716. Пентхаус в центре РимаПентхаус в центре Рима, расположен в районе Прати, общей пл…
$2,89 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Продается шикарная вилла с бассейном и садом, расположенная в элитном районе Рима с развитой…
$2,14 млн
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Квартира 4 комнаты в Рим, Италия
Квартира 4 комнаты
Рим, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 320 м²
AG-220916-14. Апартаменты в Риме на улице Виа Витторио-ВенетоПентхаус высшего класса на 2-х …
$5,34 млн
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Квартира 5 комнат в Рим, Италия
Квартира 5 комнат
Рим, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
AG-220916-4. Пентхаус в центре РимаПентхаус в центре Рима, расположен в районе Прати, общей …
$2,89 млн
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Квартира в Рим, Италия
Квартира
Рим, Италия
Площадь 308 м²
AG-041016. Прекрасная квартира в Риме. 308 кв.мВ непосредственной близости от площади Барбер…
$3,49 млн
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Типы недвижимости в Roma Capitale

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Roma Capitale, Италия

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