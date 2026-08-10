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Виллы в Пизе, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Ponsacco, Италия
Вилла 6 комнат
Ponsacco, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
LD-0858. Старинная тосканская вилла в Понсакко. Провинция Пиза. ТосканаПолностью отреставрир…
$2,81 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Pomarance, Италия
Вилла 6 комнат
Pomarance, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
NH-NEX121. Шикарная лакшери вилла в Тоскане!Превосходный загородный дом пятнадцатого века, б…
$4,57 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Пиза, Италия
Вилла
Пиза, Италия
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 2 755 м²
Расположенная недалеко от города Пиза в Тоскане, эта великолепная резиденция площадью более …
$6,97 млн
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Параметры недвижимости в Пизе, Италия

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