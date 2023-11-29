ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Жилая
Пиза
Жильё в Пиза, Италия
квартиры
3
дома
13
Очистить
16 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла
Пиза, Италия
4 200 м²
VB-90060. Исторический замок в ТосканеИсторический замок на холмах Тосканы рядом с термальны…
€5,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Pomarance, Италия
6
750 м²
NH-NEX121. Шикарная лакшери вилла в Тоскане!Превосходный загородный дом пятнадцатого века, б…
€3,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Ponsacco, Италия
6
400 м²
LD-0858. Старинная тосканская вилла в Понсакко. Провинция Пиза. ТосканаПолностью отреставрир…
€2,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vicopisano, Италия
4
5
380 м²
Продается роскошная вилла, расположенная в небольшом живописном средневековом городке Викопи…
€690,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Chianni, Италия
7
7
700 м²
Поделиться с друзьями
€2,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie
Пиза, Италия
500 м²
Каменный дом расположен в 10 км. от моря, в Казале – Мариттимо, Тоскана. Площадь территории …
€2,80 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
4 м²
Отличный каменный дом расположен в Валь ди Чечина, Тоскана. Валь ди Чечина, расположенная в …
€2,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира с кондиционером, с садом, с интернетом
Пиза, Италия
2 м²
Новые апартаменты находятся в новостройке в городе Рипарбелле, Тоскана. В резеденции есть ба…
€135,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
2
90 м²
Симпатичные апартаменты находятся в Монтескудаио, Тоскана. Квартира располагается в типичном…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie
Пиза, Италия
4
300 м²
Симпатичный дом расположен в Казале Мариттимо, Тоскана. На территории 2 дома, один площадью …
€1,35 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 8 спален с мебелью, с садом, с интернетом
Пиза, Италия
8
620 м²
Красивый дом находится в Монтекатини-Валь-ди-Чечина, Тоскана. Всего в 3,6 км от центра город…
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
4
250 м²
Прекрасный тосканский дом располагается в провинции Пиза, Лари, Тоскана. Вилла в 2 км от сре…
€1,05 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
5
365 м²
Симпатичный тосканский дом располагается в самом сердце Тосканы, в городке Кастеллина Маритт…
€930,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
3
250 м²
Традиционный тосканский дом расположен в нескольких километрах от аэропорта Пизы, Тоскана. В…
€310,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален с садом, с интернетом, у моря
Вольтерра, Италия
7
700 м²
Красивая вилла расположена неподалеку от города Вольтерра, Тоскана. Дом представляет собой …
€2,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с садом
Пиза, Италия
2
250 м²
Пиза, престижный апартамент в историческом здании. Всего в 20 км от аэропорта Пизы, а также …
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Пиза, Италия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL