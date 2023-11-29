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Жильё в Пиза, Италия

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16 объектов найдено
Вилла в Пиза, Италия
Вилла
Пиза, Италия
Площадь 4 200 м²
VB-90060. Исторический замок в ТосканеИсторический замок на холмах Тосканы рядом с термальны…
€5,00 млн
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Вилла 5 спален в Pomarance, Италия
Вилла 5 спален
Pomarance, Италия
Комнаты 6
Площадь 750 м²
NH-NEX121. Шикарная лакшери вилла в Тоскане!Превосходный загородный дом пятнадцатого века, б…
€3,90 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Ponsacco, Италия
Вилла 5 спален
Ponsacco, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
LD-0858. Старинная тосканская вилла в Понсакко. Провинция Пиза. ТосканаПолностью отреставрир…
€2,40 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vicopisano, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vicopisano, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Продается роскошная вилла, расположенная в небольшом живописном средневековом городке Викопи…
€690,000
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Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Chianni, Италия
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Chianni, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
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€2,50 млн
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Дом с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie в Пиза, Италия
Дом с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie
Пиза, Италия
Площадь 500 м²
Каменный дом расположен в 10 км. от моря, в Казале – Мариттимо, Тоскана. Площадь территории …
€2,80 млн
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Дом с мебелью, с кондиционером, с садом в Пиза, Италия
Дом с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
Площадь 4 м²
Отличный каменный дом расположен в Валь ди Чечина, Тоскана. Валь ди Чечина, расположенная в …
€2,20 млн
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Квартира с кондиционером, с садом, с интернетом в Пиза, Италия
Квартира с кондиционером, с садом, с интернетом
Пиза, Италия
Площадь 2 м²
Новые апартаменты находятся в новостройке в городе Рипарбелле, Тоскана. В резеденции есть ба…
€135,000
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Пиза, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Симпатичные апартаменты находятся в Монтескудаио, Тоскана. Квартира располагается в типичном…
€250,000
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Дом 4 спальни с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie в Пиза, Италия
Дом 4 спальни с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie
Пиза, Италия
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Симпатичный дом расположен в Казале Мариттимо, Тоскана. На территории 2 дома, один площадью …
€1,35 млн
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Дом 8 спален с мебелью, с садом, с интернетом в Пиза, Италия
Дом 8 спален с мебелью, с садом, с интернетом
Пиза, Италия
Количество спален 8
Площадь 620 м²
Красивый дом находится в Монтекатини-Валь-ди-Чечина, Тоскана. Всего в 3,6 км от центра город…
€1,30 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Пиза, Италия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Прекрасный тосканский дом располагается в провинции Пиза, Лари, Тоскана. Вилла в 2 км от сре…
€1,05 млн
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Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Пиза, Италия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
Количество спален 5
Площадь 365 м²
Симпатичный тосканский дом располагается в самом сердце Тосканы, в городке Кастеллина Маритт…
€930,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Пиза, Италия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Пиза, Италия
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Традиционный тосканский дом расположен в нескольких километрах от аэропорта Пизы, Тоскана. В…
€310,000
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Вилла 7 спален с садом, с интернетом, у моря в Вольтерра, Италия
Вилла 7 спален с садом, с интернетом, у моря
Вольтерра, Италия
Количество спален 7
Площадь 700 м²
Красивая вилла расположена неподалеку от города Вольтерра, Тоскана.  Дом представляет собой …
€2,50 млн
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Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с садом в Пиза, Италия
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города, с садом
Пиза, Италия
Количество спален 2
Площадь 250 м²
Пиза, престижный апартамент в историческом здании. Всего в 20 км от аэропорта Пизы, а также …
€350,000
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Параметры недвижимости в Пиза, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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