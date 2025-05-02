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Виллы с бассейном в Пизе, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Chianni, Италия
Вилла
Chianni, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
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$2,82 млн
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Параметры недвижимости в Пизе, Италия

с террасой
Недорогая
Элитная
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