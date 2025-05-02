Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Пиза
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Пизе, Италия

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Vicopisano, Италия
Вилла
Vicopisano, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Продается роскошная вилла, расположенная в небольшом живописном средневековом городке Викопи…
$778,474
Оставить заявку
Вилла в Chianni, Италия
Вилла
Chianni, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
Поделиться с друзьями
$2,82 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пизе, Италия

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти