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Виллы с видом на горы в Марке, Италия

Civitanova Marche
4
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
5
Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла в Pedaso, Италия
Вилла
Pedaso, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
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$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Марке, Италия

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