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Дома с террасой в Лацио, Италия

Рим
18
2 объекта найдено
Вилла в Campagnano di Roma, Италия
Вилла
Campagnano di Roma, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
$1,06 млн
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Таунхаус в Фьюмичино, Италия
Таунхаус
Фьюмичино, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается трех уровневая вилла, общей площадью 120 кв.м., с террасой и садом. Вилла находитс…
$261,207
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Типы недвижимости в Лацио

виллы

Параметры недвижимости в Лацио, Италия

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