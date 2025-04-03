Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Кампания
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Кампания, Италия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла с парковкой, с балконом, с видом на море в Anacapri, Италия
Вилла с парковкой, с балконом, с видом на море
Anacapri, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Дом в Италии расположена на острове Капри, в 700 метрах от центра Anacapri. Вилла, площадью …
$1,69 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кампания, Италия

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов