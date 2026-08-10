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Жилье в Кампании, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Искья, Италия
Вилла 7 комнат
Искья, Италия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 250 м²
Количество этажей 3
Панорамная вилла с бассейном и садом в нескольких шагах от пляжа Маронти - Barano d'IschiaВ …
$3,08 млн
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Вилла 6 комнат в Фонтана, Италия
Вилла 6 комнат
Фонтана, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
AI-D10. Изумительная вилла на острове Искья с восхитительным видомИзумительная вилла в Форио…
$2,93 млн
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Параметры недвижимости в Кампании, Италия

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