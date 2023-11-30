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Жильё в Кампания, Италия
Неаполь
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11 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Фонтана, Италия
6
500 м²
AI-D10. Изумительная вилла на острове Искья с восхитительным видомИзумительная вилла в Форио…
€2,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Anacapri, Италия
2
2
150 м²
Дом в Италии расположена на острове Капри, в 700 метрах от центра Anacapri. Вилла, площадью …
€1,55 млн
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с садом
Позитано, Италия
8 м²
Шикарная вилла расположена в Позитано, Кампания. На вилле – просторная гостиная, светлые ст…
€10,00 млн
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с садом
Позитано, Италия
6 м²
Роскошная вилла расположена в Позитано, Кампания. В доме есть – 6 спален и 6 ванных комнат,…
€10,00 млн
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Вилла с кондиционером, с садом, с интернетом
Позитано, Италия
8 м²
Красивая вилла расположена в Позитано, Кампания. На вилле – 8 спален с ванными комнатами, к…
€7,00 млн
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Дом 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Неаполь, Италия
5
340 м²
Симпатичный дом расположен на озере Маджоре, Пьемонт. Вилла, расположенная в одной из самых …
€1,20 млн
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Дом 3 спальни с гаражом, с садом, с интернетом
Неаполь, Италия
3
200 м²
Красивый дом располагается в городе Леза, Пьемонт. До озера Маджоре всего 350 м, также непод…
€850,000
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Дом 6 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Неаполь, Италия
6
500 м²
Дом на 2 семьи расположен в городе Леса, Пьемонт. Дом расположен на первой линии и наслажда…
€850,000
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Вилла 3 спальни с гаражом, с садом, с сигнализацией
Неаполь, Италия
3
350 м²
Современная вилла с видом на озеро расположена в местечке Массино Висконти, озеро Маджоре, П…
€2,60 млн
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Позитано, Италия
4
150 м²
Прекрасная вилла находится на острове Искья, Кампания. Дом имеет потрясающие виды на национа…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни с садом, с отоплением, с личным бассейном
Неаполь, Италия
3
200 м²
Новая вилла расположена в 350 метрах от озера Маджоре, в городке Леза, Пьемонт. Площадь дом…
€850,000
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