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Земельные участки в Брешиа, Италия

6 объектов найдено
Земельные участки 2 комнаты с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico в Villanuova sul Clisi, Италия
Земельные участки 2 комнаты с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Villanuova sul Clisi, Италия
Комнаты 2
Площадь 150 м²
В местечке Меццане, расположенном на живописном склоне холма в районе городка Виллануова-сул…
€200,000
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Земельные участки 5 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Земельные участки 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Комнаты 5
Площадь 1 800 м²
Плоский участок под застройку, уже урбанизированный и огороженный, с заранее подготовленным …
€235,000
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Земельные участки 5 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Земельные участки 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Комнаты 5
Площадь 1 300 м²
В Сан-Феличе-дель-Бенако, в очень тихом районе, окруженном зеленью, мы предлагаем для продаж…
€180,000
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Земельные участки 10 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Земельные участки 10 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Комнаты 10
Площадь 1 075 м²
В самом сердце Вальтенези, в местечке Парадизо в Сан-Феличе-дель-Бенако, находится этот прек…
€350,000
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Земельные участки 1 комната в Lonato del Garda, Италия
Земельные участки 1 комната
Lonato del Garda, Италия
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Предлагаем к продаже участок под застройку площадью около 1300 кв.м. с уже утвержденным прое…
€500,000
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Земельные участки 10 комнат в Polpenazze del Garda, Италия
Земельные участки 10 комнат
Polpenazze del Garda, Италия
Комнаты 10
Площадь 992 м²
В городке Сойано-дель-Лаго мы предлагаем четыре земельных участка площадью от 800 кв.м. с в…
€210,000
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