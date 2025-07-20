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Дома с видом на горы в Брешиа, Италия

Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
49
Desenzano del Garda
46
Lonato del Garda
18
Salo
16
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1 объект найдено
Вилла в Бреша, Италия
Вилла
Бреша, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Продажа виллы в Брешиа, с великолепым видом на город. Второй этаж: прихожая, большая гостина…
$988,430
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Типы недвижимости в Брешиа

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

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