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Дома с гаражом в Брешиа, Италия

Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
49
Desenzano del Garda
46
Lonato del Garda
18
Salo
16
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3 объекта найдено
Таунхаус в Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус
Desenzano del Garda, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
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$522,123
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Вилла в Бреша, Италия
Вилла
Бреша, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Продажа виллы в Брешиа, с великолепым видом на город. Второй этаж: прихожая, большая гостина…
$988,430
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Дом 5 спален в Lonato del Garda, Италия
Дом 5 спален
Lonato del Garda, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Дом расположен в Лонато-дель-Гарда. Год постройки 1918. Трех этажный дом находится в живопис…
$1,28 млн
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Типы недвижимости в Брешиа

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