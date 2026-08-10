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Жилье в Агридженто, Италия

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Шакка
3
154 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Нижний цокольный этаж состоит из склада около 69 кв.м. На первом этаже находится квартира, к…
$58,990
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Дом в Cianciana, Италия
Дом
Cianciana, Италия
Площадь 40 м²
Сельскохозяйственные угодья площадью около 22850 кв. М с наличием сельского здания из двух э…
$68,989
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Таунхаус в Cianciana, Италия
Таунхаус
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Пятиэтажный таунхаус с панорамной терразой на площади ок. 65 м ² на этаж в общей сложности о…
$87,096
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TekceTekce
Таунхаус в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Дом расположен на главной площади Порта Палермо в Бивоне ( AG ) трех этажей над землей, зани…
$64,989
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Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 540 м²
House in the Zona Espanzione of Cianciana (AG) with a structure in reinforced concrete. Comp…
$188,049
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Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Исторический угловой каменный дом отремонтирован в Салите Регина Елена, в минуте ходьбы от п…
$59,990
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Вилла в Cianciana, Италия
Вилла
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Панорамная виллетта в Контрада-Марулло, которая занимает площадь около 100 кв.м. с небольшой…
$108,982
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Вилла в Realmonte, Италия
Вилла
Realmonte, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Панорамная вилла у моря, всего в 350 метрах от моря. Вилла занимает площадь ок. 100 м² и сос…
$445,378
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Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Панорамный четырехэтажный таунхаус (первый этаж, первый, второй и третий этаж, переоборудова…
$26,723
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Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Автономный дом четырех этажей над землей плюс чердак (не пригодный для жилья чердак, использ…
$57,990
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Вилла в Alessandria della Rocca, Италия
Вилла
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Автономная вилла, состоящая из 3 этажей, первые два из которых хорошо отремонтированы + лофт…
$336,508
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Дом 1 спальня в Шакка, Италия
Дом 1 спальня
Шакка, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Независимая террасная виллетта недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Состоит из спальни, кух…
$54,435
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Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Панорамный таунхаус из четырех этажей площадью около 25 кв.м на этаже общей площадью около 1…
$38,994
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Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Дом состоит из первого этажа, первого, второго и третьего чердака с панорамным видом. На пер…
$73,240
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Дом 3 спальни в Villafranca Sicula, Италия
Дом 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дом расположен в историческом центре города красивого исторического города Кальтабеллотта (A…
$38,994
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Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
A four storey townhouse covering a total area of approx 180 sqm with panoramic terrazza and …
$88,086
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Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Панорамный трехэтажный таунхаус с большой панорамной террасой, занимающий площадь около 50 к…
$38,599
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Квартира 3 комнаты в Cianciana, Италия
Квартира 3 комнаты
Cianciana, Италия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
ОБЛАСТЬ: Новая зона - АДРЕС: Via Toscanini – Cianciana (Ag) НОМЕРА: 5, плюс кухня + ванные к…
$68,291
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Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
135 кв.м., кровати 3, ванны 2, этажи 3ОБЛАСТЬ: Городской центр АДРЕС: угол улицы Салита Конв…
$17,997
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Таунхаус в Cianciana, Италия
Таунхаус
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Трехэтажный таунхаус площадью 30 кв.м на этаже общей площадью 90 кв.м. расположен в историче…
$24,743
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Таунхаус в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Трехэтажный таунхаус, расположенный на Виа Беллини, Алессандрия делла Рокка (AG), площадью о…
$11,998
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Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Дом около 82 кв.м. и земля около 1600 кв.м с панорамным видом возле Спортивной площадки. Цен…
$207,912
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Дом 1 спальня в Cianciana, Италия
Дом 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля в Контрада Кастеллаччо с оливковой рощей, занимающая площадь около 8680 кв.м. ( 5,5 ту…
$48,992
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Таунхаус в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Двухэтажный таунхаус (первый этаж и первый этаж), который занимает площадь около 40 кв.м на …
$15,997
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Таунхаус в Alessandria della Rocca, Италия
Таунхаус
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Исторический каменный таунхаус, расположенный в историческом центре города Бивона, всего в н…
$13,998
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Таунхаус в Cianciana, Италия
Таунхаус
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Via Scavuzzo n 10 - 12 Тип: Таунхаус Площадь: 79,7 м2 Планировка: 3 комнаты + кухня…
$42,558
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Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на втором этаже расположена в Corso Vittorio Emanuele, площадью около 110 кв . Сост…
$79,987
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Дом 2 спальни в Cianciana, Италия
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Трехэтажный таунхаус на Виа Тамбурелло ок. 15 м² на этаже на общей площади 45 м². Дом распол…
$7,423
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Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира в Corso Cinquemani Arcuri, Cianciana (AG) расположена на первом этаже, втором этаже…
$79,178
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Дом 3 спальни в Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Трехэтажный таунхаус общей площадью 105 кв. Первый этаж используется в качестве гаража и зан…
$26,996
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