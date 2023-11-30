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Квартиры в Агридженто, Италия

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33 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Cianciana, Италия
Квартира 3 комнаты
Cianciana, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
ОБЛАСТЬ: Новая зона - АДРЕС: Via Toscanini & ndash; Cianciana (Ag) НОМЕРА: 5, плюс кухня + в…
€69,000
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Квартира в Agrigento, Италия
Квартира
Agrigento, Италия
Площадь 200 м²
Дом состоит из первого этажа, который можно использовать для коммерческой деятельности, кото…
€139,000
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Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Апартаменты на втором и третьем этажах в историческом центре города Чианчиана в Салите Регин…
€150,000
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Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Квартира с панорамным видом на море недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Квартира занимает …
€99,000
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Квартира 2 спальни в Шакка, Италия
Квартира 2 спальни
Шакка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартира с панорамным видом на море недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Квартира занимает …
€74,000
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Квартира 3 спальни в Agrigento, Италия
Квартира 3 спальни
Agrigento, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
НАЗНАЧЕНИЕ SANT & # 39; АНЖЕЛО МУКСАРО  Квартира в пентхаусе расположена в городе Сантанджел…
€79,000
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Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
&NBSP; Квартира на & NBSP; второй этаж, внутри он состоит из гостиной, кухни, двух спален и …
€19,500
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Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Панорамная квартира расположена на втором этаже на Виа Салита Санто Ла Корте. Состоит из чет…
€25,000
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Квартира 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Panoramic Apt located in Via Lorenzo Panepinto/Piazza Orologio (Bivona) on the 4th floor ser…
€89,000
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Квартира 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Панорамный апт расположен на Виа Лоренцо Панепинто / Пьяцца Орологио ( Бивона ) на 4 этаже, …
€89,000
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Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Панорамная квартира на первом этаже на главной площади города - Корсо Витторио Эмануэле. Ква…
€80,000
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Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Панорамная квартира расположена на Виа Верга на втором этаже, все хорошо закончено. Состоит …
€110,000
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Квартира 4 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Квартира на главной площади Алессандрии, Виа Рома, расположена на втором этаже и занимает пл…
€190,000
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Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Ground floor composed of two bedrooms , one bathroom ,a large utility room, a living room, a…
€100,000
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Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Второй этаж состоит из двух спален, ванной комнаты, кухни, прихожей, гостиной. На третьем эт…
€70,000
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Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Нижний цокольный этаж состоит из склада около 69 кв.м. На первом этаже находится квартира, к…
€59,000
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Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на втором этаже расположена в Corso Vittorio Emanuele, площадью около 110 кв . Сост…
€80,000
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Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартира расположена на втором этаже на углу улиц Виа Рома и Салита Конвенто, площадь которы…
€25,000
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Квартира 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартира на втором этаже на главной улице Санто Стефано Кискина, которая занимает площадь ок…
€44,000
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Квартира 1 спальня в Bivona, Италия
Квартира 1 спальня
Bivona, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Квартира на первом этаже состоит из двух комнат плюс ванная комната площадью 26 кв. Внутри м…
€30,000
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Квартира 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Panoramic Apt located in Via Lorenzo Panepinto/Piazza Orologio (Bivona) on the 4th floor ser…
€89,000
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Квартира 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Панорамный апт расположен на Виа Лоренцо Панепинто / Пьяцца Орологио ( Бивона ) на 4 этаже, …
€89,000
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Квартира 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Панорамная квартира расположена на Виа Порта Палермо ( Бивона ) на пятом этаже и обслуживает…
€69,000
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Квартира 1 спальня в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 1 спальня
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Квартира на первом этаже состоит из двух комнат плюс ванная комната площадью 26 кв. Внутри м…
€30,000
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Квартира 1 спальня в Cianciana, Италия
Квартира 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Квартира в хорошем состоянии в самом сердце исторического города Агридженто на Виа Эссенето,…
€15,000
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Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Квартира расположена на втором этаже в Corso Cinquemani Arcuri в пригороде Zona Espansione г…
€69,000
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Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Панорамный чердак расположен на третьем этаже в Corso Cinquemani Arcuri в пригороде Zona Esp…
€54,000
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Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Панорамная квартира полностью отделана и меблирована, расположена на втором этаже в зоне рас…
€79,000
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Квартира 1 спальня в Siculiana, Италия
Квартира 1 спальня
Siculiana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Квартира расположена в Сикулиане, небольшом городке, известном своим морским хозяйством, в п…
€100,000
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Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира в Corso Cinquemani Arcuri, Cianciana (AG) расположена на первом этаже, втором этаже…
€80,000
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Параметры недвижимости в Агридженто, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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