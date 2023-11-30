ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Жилая
Агридженто
Дома
Дома в Агридженто, Италия
виллы
15
таунхаусы
39
Дом
Очистить
114 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
100 м²
Таунхаус в историческом центре города Чианчиана (AG) из четырех этажей площадью около 25 кв.…
€39,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
60 м²
CASA FRANCISCO & ndash; ВИА ПРОВЕНЗАНО / ЛАРГО САН ГАЕТАНО & NBSP; Классический сицил…
€54,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни
Siculiana, Италия
6
2
166 м²
Известная панорамная вилла у моря в Сикулиане (AG). Панорамный вид на море гарантирован, пот…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
В продаже два соседних дома уже введены в связь. Целое состоит из первого этажа, первого и в…
€30,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 спален
Bivona, Италия
6
2
Это престижное жилое здание, окруженное около 4000 квадратных метров зелени, состоящее из од…
€1,29 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
Первый этаж с входом с Via Bellini состоит из двух парковочных гаражей, независимых друг от …
€165,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Агридженто, Италия
4
2
170 м²
Недвижимость, расположенная на территории Фавары, находится очень близко к железнодорожной с…
€280,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ . ПРОДАЖА ИСТОРИЧЕСКИХ КАМЕНЬ ДОМА - Дом был недавно отреставрирован с…
€90,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 1 спальня
Шакка, Италия
1
1
Независимая террасная виллетта недалеко от пляжа Торре Макауда (AG). Состоит из спальни, кух…
€55,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
45 м²
Трехэтажный таунхаус на Виа Тамбурелло ок. 15 м² на этаже на общей площади 45 м². Дом распол…
€7,500
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
1
60 м²
Трехэтажный таунхаус, расположенный на Виа Беллини, Алессандрия делла Рокка (AG), площадью о…
€12,000
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
162 м²
Первый этаж площадью около 54 квадратных метров состоит из кухни, спальни и ванной комнаты с…
€69,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
3
2
180 м²
Дом состоит из шести комнат на нижнем первом этаже, все изысканные, и двух комнат на верхнем…
€69,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
135 м²
135 кв.м., кровати 3, ванны 2, этажи 3ОБЛАСТЬ: Городской центр АДРЕС: угол улицы Салита Конв…
€18,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
107 м²
ОБЛАСТЬ: Городской центр АДРЕС: d Via Arfeli - Cianciana (AG) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: независимый дом…
€17,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
180 м²
Виллетта с 3 этажами ок. 60 кв.м на этаж на общую площадь ок. 180 кв.м., состоящий из: Нижни…
€107,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
340 м²
Панорамный таунхаус в историческом центре города Чианчиана в Салита Регина Елена, недалеко о…
€120,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Cianciana, Италия
40 м²
Сельскохозяйственные угодья площадью около 22850 кв. М с наличием сельского здания из двух э…
€69,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
82 м²
Дом около 82 кв.м. и земля около 1600 кв.м с панорамным видом возле Спортивной площадки. Цен…
€0
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 1 спальня
Cianciana, Италия
1
1
60 м²
Дом около 60 кв.м для гражданского жилья, хорошо отремонтирован. С сельскохозяйственными уго…
€39,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Villafranca Sicula, Италия
3
2
& NBSP; Дом расположен в историческом центре города красивого исторического города Кальт…
€39,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
90 м²
Дом двух этажей, который занимает общую площадь 90 кв.м. Дом находится в историческом центре…
€49,000
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
Два объекта недвижимости в отреставрированном старом каменном доме на Виа Амормино, в трех м…
€66,000
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
2
1
Исторический угловой каменный дом отремонтирован в Салите Регина Елена, в минуте ходьбы от п…
€60,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
2
2
Трехэтажный таунхаус на Виа Беллини & ndash; Алессандрия делла Рокка (AG). Дом занимает площ…
€15,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
95 м²
Дом состоит из кладовой на первом этаже около 15 кв. Жилая площадь около 35 кв.м. с кухней, …
€44,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
3
2
260 м²
Дом из четырех этажей с 2 комнатами на этаже площадью около 65 кв.м на этаже. Первый этаж ис…
€35,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
70 м²
Панорамный четырехэтажный таунхаус (первый этаж, первый, второй и третий этаж, переоборудова…
€27,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
3
230 м²
Панорамный дом на главной улице города. Первый этаж используется как гараж площадью около 20…
€78,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
3
2
144 м²
ОБЛАСТЬ: Городской центр & ndash; АДРЕС: Cda S. Antonino & ndash; Cianciana (AG) ЭТАЖ: зе…
€50,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Агридженто, Италия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL