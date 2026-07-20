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Пентхаусы в Раанане, Израиль

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2 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Новая программа в ожидании - РА'АНАНА Mordecai Khayat с гордостью представляет новую исключ…
$1,59 млн
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Пентхаус 5 комнат в Раанана, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Проект Hagalil Raanana Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новый жилой проект Л…
$2,36 млн
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Параметры недвижимости в Раанане, Израиль

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