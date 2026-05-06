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Жилой квартал Grand 4 pieces a pinkas a cote de park tsameret

Тель-Авив, Израиль
от
$1,54 млн
;
10
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ID: 38846
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Pinkas, 67

О комплексе

Перевод
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исключительно для продажи, Новый Северный округ 67 улица Пинкас Безопасное и ухоженное здание 1-й этаж, задняя экспозиция Квартира 113 м2, 4 комнаты Здание площади отремонтируют Тройная экспозиция Доступный лифт Центральное отопление, горячая вода 24/7 Наземное отопление Большое укрытие в здании Частная парковка в убежище

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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Жилой квартал Grand 4 pieces a pinkas a cote de park tsameret
Тель-Авив, Израиль
от
$1,54 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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