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Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement grand neuf projet de qualite spacieux

Тель-Авив, Израиль
от
$3,48 млн
;
2
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ID: 38702
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
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Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement grand neuf projet de qualite spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$3,48 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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