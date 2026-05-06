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Жилой квартал Florentine vue degagee

Тель-Авив, Израиль
от
$688,800
;
11
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ID: 38383
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaHalutsim, 50

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, во Флорентийском районе. Хорошо сохранившееся здание с 24/7 охраной, спортзалом и прачечной. 8 этаж с 3 лифтами. Две комнаты. Балкон 30м2 + 8м2 (5+3). Открытый вид на запад. Спокойно и ярко. 1 подземная парковка. Мамак (Мамад наверху). Аренда 5950.00/месяц. Идеально подходит для инвестиций и проживания там. Цена: 2 100 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Florentine vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$688,800
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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