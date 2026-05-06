Жилой квартал A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin

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Для продажи - НЬЮ-ЦЕДЕК / ФЛОРЕНТИН
Красивая квартира в новом здании, идеально расположенном на границе Неве-Цедека и Флорентина.
Хараби Мибахрах Улица
Квартира первоначально 4 комнаты, преобразованные в 3 комнаты с большой жилой площадью
2 спальни
1 ванная комната
4 этаж с лифтом
83 м2 + терраса 12 м2
Вид с моря
Частная парковка
Погреб/место для хранения
Новое здание
Цена: NIS 5 500 000
Меган: 050-583-5553
Премиальная недвижимость
Лицензия No 31928721
Комиссионные агентства: 2% + НДС
Мы говорим на французском, английском и иврите
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
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