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Жилой квартал A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin

Тель-Авив, Израиль
от
$1,83 млн
;
3
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ID: 39755
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Абарбанель, 54

О комплексе

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Для продажи - НЬЮ-ЦЕДЕК / ФЛОРЕНТИН Красивая квартира в новом здании, идеально расположенном на границе Неве-Цедека и Флорентина. Хараби Мибахрах Улица Квартира первоначально 4 комнаты, преобразованные в 3 комнаты с большой жилой площадью 2 спальни 1 ванная комната 4 этаж с лифтом 83 м2 + терраса 12 м2 Вид с моря Частная парковка Погреб/место для хранения Новое здание Цена: NIS 5 500 000 Меган: 050-583-5553 Премиальная недвижимость Лицензия No 31928721 Комиссионные агентства: 2% + НДС Мы говорим на французском, английском и иврите

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,83 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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